TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Balıkesir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi!
Balıkesir'de heyecan dorukta! 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de gerçekleştirilen TOKİ Balıkesir kura çekimi, noter huzurunda Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu'nda tamamlandı. Şehrin dört bir yanından başvuru yapan vatandaşlar, 1+1 ve 2+1 sosyal konutlar için hak sahibi olma şansı yakaladı. Peki, TOKİ Balıkesir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesine nasıl erişilir? TOKİ kura sonuçları isim listesi...
13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de başlayan TOKİ Balıkesir kura çekimi, Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Kurada, 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Balıkesir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi! Detaylar...
TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)
TOKİ Balıkesir kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayının ardından sonuçlar e-Devlet sistemine de yüklenecek. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak kendi hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler.
Bu listede, kura ile hak kazanan tüm katılımcıların tam isimleri yayımlanacak ve asil ile yedek liste net bir şekilde ayrılacak.
TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Balıkesir kura sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit. İşte adım adım yapılması gerekenler:
TOKİ Resmi Sitesi Üzerinden: www.toki.gov.tr adresine girerek Balıkesir kura sonuçları sayfasına ulaşabilirsiniz.
e-Devlet Üzerinden: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaparak asil ve yedek konut hak sahipliği durumunuzu kontrol edebilirsiniz.
Noter Onayı: Kura sonuçları noter huzurunda gerçekleştirildiği için ilan edilen liste resmi olarak geçerlidir.
Bu yöntemler sayesinde başvuru sahipleri, Balıkesir'de hangi konutu kazandıklarını ve yedek listede olup olmadıklarını kolayca görebilecek.
TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ!
TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi, çekiliş tamamlandıktan sonra hem TOKİ web sitesinde hem de e-Devlet'te yayımlanacak. Listede:
Asil hak sahipleri: Kura sonucu konutu almaya hak kazanan kişiler
Yedek hak sahipleri: Konut hakkı kazanamayan ama boş kontenjan oluşması durumunda hak kazanabilecek kişiler
Başvuru sahipleri, kendi T.C. kimlik numaraları ile listede yerlerini anında görebilecek. Bu sayede hak sahipliği süreci tamamen şeffaf ve güvenilir şekilde yürütülmüş olacak.
BALIKESİR TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?
Balıkesir'de TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme planı, diğer illerle aynı şekilde uygulanıyor. Konutlarda %10 peşinat alınırken, geri kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödenebiliyor.
Balıkesir TOKİ 1+1 Konut Fiyatları
Metrekare: 55 m²
Satış fiyatı: 1.800.000 TL
Peşinat (%10): 180.000 TL
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 6.750 TL
Balıkesir TOKİ 2+1 Konut Fiyatları (65 m²)
Metrekare: 65 m²
Satış fiyatı: 2.200.000 TL
Peşinat (%10): 220.000 TL
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 8.250 TL
Balıkesir TOKİ 2+1 Konut Fiyatları (80 m²)
Metrekare: 80 m²
Satış fiyatı: 2.650.000 TL
Peşinat (%10): 265.000 TL
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 9.938 TL
Bu fiyatlar, Balıkesir'de sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için uygun ödeme seçenekleri sunuyor.
BALIKESİR'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
TOKİ, Balıkesir genelinde toplam 7.548 konut inşa edecek. İlçe bazında konut sayıları şu şekilde:
Merkez (Altıeylül, Karesi): 3.267
Ayvalık: 459
Balya: 116
Bandırma: 416
Bigadiç: 400
Dursunbey: 300
Edremit: 100
Erdek: 300
Gönen: 750
Havran: 220
İvrindi: 300
Kepsut: 140
Manyas: 200
Savaştepe: 80
Sındırgı: 250
Susurluk: 250
Bu dağılım, Balıkesir'in farklı ilçelerindeki konut ihtiyacını karşılamaya yönelik planlanmıştır ve projeler 2026 yılı itibarıyla hızla hayata geçirilmeye başlanacaktır.