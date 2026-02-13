TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Balıkesir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi!

13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de başlayan TOKİ Balıkesir kura çekimi, Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Kurada, 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Balıkesir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Balıkesir kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayının ardından sonuçlar e-Devlet sistemine de yüklenecek. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak kendi hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler.

Bu listede, kura ile hak kazanan tüm katılımcıların tam isimleri yayımlanacak ve asil ile yedek liste net bir şekilde ayrılacak.

TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Balıkesir kura sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit. İşte adım adım yapılması gerekenler:

TOKİ Resmi Sitesi Üzerinden: www.toki.gov.tr adresine girerek Balıkesir kura sonuçları sayfasına ulaşabilirsiniz.

e-Devlet Üzerinden: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaparak asil ve yedek konut hak sahipliği durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Noter Onayı: Kura sonuçları noter huzurunda gerçekleştirildiği için ilan edilen liste resmi olarak geçerlidir.

Bu yöntemler sayesinde başvuru sahipleri, Balıkesir'de hangi konutu kazandıklarını ve yedek listede olup olmadıklarını kolayca görebilecek.

TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi, çekiliş tamamlandıktan sonra hem TOKİ web sitesinde hem de e-Devlet'te yayımlanacak. Listede:

Asil hak sahipleri: Kura sonucu konutu almaya hak kazanan kişiler

Yedek hak sahipleri: Konut hakkı kazanamayan ama boş kontenjan oluşması durumunda hak kazanabilecek kişiler

Başvuru sahipleri, kendi T.C. kimlik numaraları ile listede yerlerini anında görebilecek. Bu sayede hak sahipliği süreci tamamen şeffaf ve güvenilir şekilde yürütülmüş olacak.

BALIKESİR TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Balıkesir'de TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme planı, diğer illerle aynı şekilde uygulanıyor. Konutlarda %10 peşinat alınırken, geri kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödenebiliyor.

Balıkesir TOKİ 1+1 Konut Fiyatları

Metrekare: 55 m²

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat (%10): 180.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 6.750 TL

Balıkesir TOKİ 2+1 Konut Fiyatları (65 m²)

Metrekare: 65 m²

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat (%10): 220.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 8.250 TL

Balıkesir TOKİ 2+1 Konut Fiyatları (80 m²)

Metrekare: 80 m²

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat (%10): 265.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.938 TL

Bu fiyatlar, Balıkesir'de sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için uygun ödeme seçenekleri sunuyor.

BALIKESİR'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ, Balıkesir genelinde toplam 7.548 konut inşa edecek. İlçe bazında konut sayıları şu şekilde:

Merkez (Altıeylül, Karesi): 3.267

Ayvalık: 459

Balya: 116

Bandırma: 416

Bigadiç: 400

Dursunbey: 300

Edremit: 100

Erdek: 300

Gönen: 750

Havran: 220

İvrindi: 300

Kepsut: 140

Manyas: 200

Savaştepe: 80

Sındırgı: 250

Susurluk: 250

Bu dağılım, Balıkesir'in farklı ilçelerindeki konut ihtiyacını karşılamaya yönelik planlanmıştır ve projeler 2026 yılı itibarıyla hızla hayata geçirilmeye başlanacaktır.