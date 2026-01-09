TOKİ Antalya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlar için umut olmaya devam ediyor. Projenin en çok merak edilen ayaklarından biri olan Antalya TOKİ kura çekimi için beklenen açıklama geldi. Peki, TOKİ Antalya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Antalya TOKİ kura çekimi nerede yapılacak? Detaylar...

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Antalya'daki TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak kura çekiminin tarihi kesinleşti. Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre, Antalya TOKİ kura çekilişi 10 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, daha önceki TOKİ uygulamalarında olduğu gibi noter huzurunda, şeffaflık ilkesi çerçevesinde yapılacak. Saat bilgisi resmi kaynaklar tarafından ayrıca duyurulacak olmakla birlikte, TOKİ kura çekimleri genellikle gün içerisinde canlı yayınla kamuoyuna aktarılıyor.

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Antalya TOKİ kura çekimi, önceki yıllarda olduğu gibi merkezi bir noktada ve noter gözetiminde yapılacak. Çekilişin fiziki olarak nerede gerçekleştirileceği bilgisi, TOKİ tarafından kura tarihine yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacak.

Ancak kura sürecine katılım için salonda bulunma zorunluluğu bulunmuyor. TOKİ, kura çekimlerini eş zamanlı olarak canlı yayın aracılığıyla vatandaşların erişimine açıyor.

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Antalya TOKİ kura sonuçları, 10 Ocak 2026 tarihinde, kura çekiminin tamamlanmasının hemen ardından ilan edilecek. Noter huzurunda yapılan çekilişin bitmesiyle birlikte asil ve yedek hak sahiplerinin isim listesi resmi platformlarda yayımlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları açıklandıktan sonra vatandaşlar, sonuçlara iki resmi ve güvenilir kanal üzerinden ulaşabilecek:

TOKİ RESMİ İNTERNET SİTESİ

TOKİ'nin resmi internet adresi olan www.toki.gov.tr üzerinden kura sonuçları ilan edilecek. Adaylar, yayımlanan listelerde isimlerini kontrol edebilecek.

E-DEVLET KAPISI

Sonuçlara erişimin bir diğer yolu ise www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden sunulan e-Devlet hizmetleri olacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilecek.

Bu iki platform dışında herhangi bir internet sitesi veya sosyal medya paylaşımına itibar edilmemesi, yalnızca resmi kaynakların dikkate alınması önem taşıyor.