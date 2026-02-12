TOKİ ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi!

Ankara Sincan Yenipeçenek'te TOKİ tarafından gerçekleştirilen hak sahipleri konut belirleme kura çekilişi büyük heyecanla tamamlandı. Binlerce başvuru sahibi, sosyal konut hayallerine bir adım daha yaklaşırken, kura sonuçları hem asil hem de yedek listeler halinde ilan edildi. Peki, OKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Ankara Sincan Yenipeçenek'te TOKİ tarafından gerçekleştirilen hak sahipleri konut belirleme kura çekilişi tamamlandı. Bu kapsamda binlerce başvuru sahibi, ev sahibi olma şansı yakaladı. Kura sonuçları, hem asil hem de yedek listeler halinde açıklandı ve hak sahiplerinin konut sahibi olma süreçleri resmileşti.

Kura sonuçları, Türkiye genelinde TOKİ projelerinde olduğu gibi şeffaf bir şekilde çekildi ve noter huzurunda kayıt altına alındı. Özellikle Ankara'daki yeni projeler için başvuran vatandaşlar, kura sonuçlarını merakla bekliyordu.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara kura sonuçlarını öğrenmek için iki güvenilir kanal bulunmaktadır:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi:

www.toki.gov.tr adresine girerek, "Kura Sonuçları" menüsü üzerinden Ankara Sincan Yenipeçenek projelerine ait isim listesine ulaşabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı:

www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak hak sahipliği durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Bu platform sayesinde hem asil hem de yedek listeyi görüntüleyebilir, ödeme ve sözleşme süreçleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri, ödemeler ve sözleşme işlemlerini planlayabilir, konut teslim sürecini takip edebilir.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Ankara Sincan Yenipeçenek projesinde tam isim listesi kura çekilişinin ardından duyuruldu. Hak sahipleri listesi, hem asil hem de yedek olarak yayınlandı. Bu listeye ulaşmak için TOKİ'nin resmi sitesi veya e-Devlet platformu kullanılabilir.

Listeyi kontrol eden vatandaşlar, konutlarının hangi tipte ve hangi blokta olduğunu görebilecek, ödeme planları ve sözleşme süreçleri hakkında bilgi edinebilecek.

ANKARA'DA 65 METREKARELİK 1+1 TOKİ KONUTLARI NE KADAR OLACAK?

Ankara'da 65 metrekarelik 2+1 TOKİ konutlarının satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.

Peşinat: %10 (220 bin TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 8 bin 250 TL

Bu fiyatlandırma, özellikle dar ve orta gelirli aileler için uzun vadeli ödeme kolaylığı sağlıyor.

ANKARA'DA 80 METREKARELİK 1+1 TOKİ KONUTLARI NE KADAR OLACAK?

Ankara'daki 80 metrekarelik 2+1 TOKİ konutlarının satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı.

Peşinat: %10 (265 bin TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 9 bin 938 TL

Bu konutlar, daha geniş yaşam alanı isteyen aileler için uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkânı sunuyor.

ANKARA'DA TOKİ KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?

Ankara'da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 30 bin 823 konut inşa edilecek ve ilçelere göre dağılım netleşti:

Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan: 21.780

Temelli: 4.000

Polatlı: 1.500

Beypazarı: 750

Çubuk: 500

Elmadağ: 500

Kahramankazan: 300

Çamlıdere: 200

Şereflikoçhisar: 200

Akyurt: 150

Ayaş: 150

Haymana: 150

Kalecik: 150

Güdül: 142

Bala: 110

Kızılcahamam: 50

Nallıhan: 50

Evren: 41

Bu dağılım, Ankara'nın sosyal konut ihtiyacının farklı ilçelere dengeli bir şekilde yayılmasını hedefliyor. Özellikle Sincan Yenipeçenek bölgesi, proje kapsamında öncelikli konut alanları arasında yer alıyor.