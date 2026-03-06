TOKİ Ankara kurası yeniden mi çekilecek? TOKİ Ankara kurası iptal mi edildi?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak lanse edilen TOKİ Ankara kurası, Ankara merkezdeki hak sahiplerini belirleme sürecinde beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin konutluk dev projede, Ankara merkez kura çekimleri sırasında dağıtılması gereken konut sayısı ile kuraya dahil edilen hak sahibi sayısı arasında tutarsızlık tespit edildi. Peki, TOKİ Ankara kurası neden iptal edildi? TOKİ Ankara kurası yeniden mi çekilecek? Detaylar...

TOKİ ANKARA KURASI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Resmi verilere göre, toplam 21.780 konut için başvurular alınmış olmasına rağmen, kuraya yalnızca 21.283 kişi dahil edildi.

Kuradaki tutarsızlık, listelerdeki sıra numaralarının bazı durumlarda atlanmasıyla kendini gösterdi. Örneğin, liste 331'den doğrudan 333'e geçerek 332 numaralı konutun hak sahibinin belirlenmediğini ortaya koydu.

TOKİ ANKARA KURASI YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

TOKİ'den yapılan resmi açıklamada, sistem kaynaklı bir hata nedeniyle hak sahibi belirlenemeyen konutlar için yeniden kura çekileceği duyuruldu. Özellikle 270 konut için hak sahiplerinin belirlenmesi, 6 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı yayınla takip edilebilecek.

Ayrıca, tartışma yaratan konutlardan 227'si, şehit yakını ve gazi kontenjanına dahil olduğu için bu kategoriye başvuran tüm hak sahipleri doğrudan belirlenmiş oldu. Kalan 270 konut ise yeniden çekilecek kurayla hak sahiplerine dağıtılacak.

Bu yeniden kura süreci, hak sahiplerine SMS yoluyla bildirildi ve sistem hatasının tamamen çözüldüğü vurgulandı. TOKİ'nin açıklamasında, şeffaf ve güvenilir bir sürecin sağlanacağı, hak sahiplerinin mağdur edilmeyeceği özellikle belirtildi.

ANKARA MERKEZDE DAĞITILAN KONUT SAYILARI

TOKİ ve Bakanlık verilerine göre Ankara merkezde konutların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Şehit ve Gaziler: 706 konut

Engelliler: 1.772 konut

Emekliler: 6.059 konut

Gençler: 5.464 konut

Üç Çocuklu Aileler: 2.371 konut

Diğer: 4.911 konut

Toplam Dağıtılan: 21.283 konut

Dağıtılması Gereken: 21.780 konut

Kayıp Konut Sayısı: 497 konut

Bu veriler, kuranın neden iptal edildiğini ve yeniden çekilmesinin gerekliliğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

TOKİ'DEN AÇIKLAMA VE HAK SAHİPLERİNE BİLGİLENDİRME

TOKİ, kuradaki aksaklık sonrası akşam saatlerinde hak sahiplerine SMS göndererek durumu bildirdi. Mesajda, sistem kaynaklı hatadan dolayı 497 konutun hak sahibinin belirlenemediği, 270 konut için ise yeniden kura çekileceği açıklandı.

Bu açıklama, projede şeffaflık ve güvenilirlik sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kura çekiminde noter huzurunun sağlanacak olması ve canlı yayınla sürecin izlenebilmesi, sürecin tam şeffaflıkla yürütüleceğinin göstergesi olarak öne çıkıyor.