TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir? Ankara TOKİ çekilişi ne zaman?

Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşları güvenli ve uygun fiyatlı konutlarla buluşturmayı amaçlayan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde olduğu gibi başkent Ankara'da da yoğun ilgi görüyor. Ankara için planlanan on binlerce konut, ev sahibi olma hayali kuran binlerce başvuru sahibini kura sürecine kilitlemiş durumda. Peki, Ankara TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi haberimizde.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Ankara kura sonuçları, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri olacak şekilde kamuoyuyla paylaşılacak. Sonuç listeleri, başvurusu kabul edilen vatandaşların ad-soyad bilgilerini içeren tam isim listesi şeklinde yayımlanacak.

Ancak mevcut durumda Ankara'ya ilişkin kura çekimi henüz yapılmadığı için, resmî bir sonuç listesi açıklanmış değil. TOKİ, kura sürecini tamamladıktan sonra sonuçları herhangi bir gecikmeye mahal vermeden dijital platformlar üzerinden erişime açıyor. Bu noktada vatandaşların yalnızca TOKİ'nin resmî kaynaklarını takip etmesi büyük önem taşıyor.

Kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte Ankara'da konut almaya hak kazanan asil adaylar sözleşme sürecine davet edilirken, yedek listede yer alan vatandaşlar ise olası hak kayıplarında sıraya göre çağrılacak.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra Ankara için hak sahipliği sorgulama işlemleri iki ana resmî kanal üzerinden yapılabilecek. TOKİ, sonuçlara erişimde herhangi bir karmaşaya yol açmamak adına vatandaşlara doğrudan ve güvenilir sorgulama yöntemleri sunuyor.

Sonuç sorgulama işlemleri şu adımlar üzerinden gerçekleştirilecek:

TOKİ Resmî İnternet Sitesi üzerinden kura sonuçları ekranı

e-Devlet Kapısı aracılığıyla T.C. kimlik numarası ile sorgulama

Başvuruda bulunan vatandaşlar, kişisel bilgileriyle sisteme giriş yaparak asil ya da yedek hak sahibi olup olmadıklarını kolayca görüntüleyebilecek. Açıklanan listelerde yalnızca başvuru sahiplerinin bilgileri yer alacağından, üçüncü taraf sitelere itibar edilmemesi özellikle tavsiye ediliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yayımladığı kura takvimine göre çekilişler 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu geniş zaman aralığı, illere göre planlanan etaplı kura sistemini kapsıyor.

Takvim detayları şu şekilde planlandı:

Ocak 2026

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri

Sakarya: 7 Ocak

Şubat 2026

Ankara, Bursa ve Konya

Mart 2026

İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler

Bu bilgilere göre Ankara'daki kura çekimlerinin Şubat 2026 ayında yapılması öngörülüyor. Ancak TOKİ, Ankara için kesin tarih ve saat bilgisini henüz resmî olarak duyurmadı. Kurumun, kura gününe kısa süre kala ayrıntılı bir duyuru yayımlaması bekleniyor.

TOKİ ANKARA'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ tarafından paylaşılan 500 Bin Sosyal Konut Projesi konut dağılım haritası, Ankara genelinde yapılacak konut sayısını ilçe ilçe ortaya koyuyor. Başkent, proje kapsamında Türkiye genelinde en fazla konut planlanan iller arasında yer alıyor.

TOKİ'nin resmî verilerine göre Ankara'da planlanan konut dağılımı şu şekilde:

Merkez İlçeler

Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan): 21.780 konut

Ankara Sincan Temelli: 4.000 konut

İlçelere Göre Konut Dağılımı

Akyurt: 150 konut

Ayaş: 150 konut

Bala: 110 konut

Beypazarı: 750 konut

Çamlıdere: 200 konut

Çubuk: 500 konut

Elmadağ: 500 konut

Evren: 41 konut

Güdül: 142 konut

Haymana: 150 konut

Kahramankazan: 300 konut

Kalecik: 150 konut

Kızılcahamam: 150 konut

Nallıhan: 200 konut

Nallıhan (Çayırhan): 100 konut

Polatlı: 1.500 konut

Şereflikoçhisar: 200 konut

Bu dağılım, Ankara genelinde hem merkez hem de kırsal ilçelerin projeden pay aldığını gösterirken, konut teslimlerinin sözleşme süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2026 yılı sonu – 2027 yılı başı arasında yapılması planlanıyor.