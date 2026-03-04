TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Ankara TOKİ hak sahipleri isim listesi (ASİL VE YEDEK) Ankara kura sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

Ankara'da TOKİ projelerine başvuran vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ Ankara kura sonuçları, asil ve yedek hak sahiplerinin belirlenmesiyle birlikte resmi kanallar üzerinden sorgulanabilir hale geldi. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler T.C. kimlik numaralarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde sonuçlara erişebiliyor. Peki, Ankara TOKİ hak sahipleri isim listesi (ASİL VE YEDEK) Ankara kura sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı, vatandaşlara isim listelerine ulaşma imkânı sağlıyor. İlçelere göre dağıtılan konut projelerinin sonuçları açıklanırken, başvuru sahipleri hem asil hem de yedek listede olup olmadıklarını resmi kanallardan kontrol edebilir.

ANKARA TOKİ HAK SAHİPLERİ İSİM LİSTESİ (ASİL VE YEDEK)

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahiplerinin listeleri açıklandı. Hak sahipleri, isimlerini ve konut sonuçlarını sorgulamak için e-Devlet ve TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden işlem yapabiliyor.

Asil listede yer alan kişiler, TOKİ tarafından belirlenen programa göre sözleşme sürecine dahil edilecek. Yedek listede olan vatandaşlar ise asil hak sahiplerinden birinin şartları yerine getirememesi durumunda sıradaki hak sahibi olarak devreye girecek. Bu sayede herkes için hak adaleti korunmuş oluyor.

Kura sonuçlarında adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru bedellerini 5 gün içinde yatırdıkları bankalar aracılığıyla iade alabiliyor. Halkbank ve Emlak Katılım müşterileri bankaların özel iade ekranlarından başvuru yaparken, Ziraat Bankası kullanıcıları Ziraat Mobil üzerinden iade talebinde bulunabiliyor.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA

E-DEVLET KURALI SATIŞ PROJELERİ İÇİN KURA SONUCU SORGULAMA





TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ Ankara kura sonuçları, başvuru sahipleri için birkaç resmi kanal üzerinden erişilebilir. En güvenilir yöntemler şunlardır:

TOKİ Resmi Web Sitesi: İl ve ilçe bazlı sorgulama ekranları ile vatandaşlar isimlerini kolayca bulabilir.

e-Devlet Üzerinden Kura Sorgulama: T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile hızlı sorgulama yapılabilir.

Bankalar Üzerinden İşlem: Başvuru bedeli iadesi ve hak sahibi kontrolü için Halkbank, Ziraat Bankası ve Emlak Katılım üzerinden özel ekranlar kullanılabilir.

Kura sonuçları açıklanmadan önce ise genel liste ve ilçe dağılımları üzerinden ön bilgi alınabilir. Bu sayede vatandaşlar, hangi ilçelerde konut hak sahipliği şansı olduğunu görebilir.

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? İLÇELERE GÖRE KURA SONUCU LİSTESİ

TOKİ Ankara projeleri, merkez ilçelerden Akyurt'a, Ayaş'tan Şereflikoçhisar'a kadar geniş bir yelpazede vatandaşlara konut sunuyor. Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri belirleniyor.

Merkez ilçelerdeki projeler, başvuru yoğunluğu nedeniyle yüksek katılım sağlıyor.

Sincan ve çevresi, özel projelerle geniş konut seçenekleri sunuyor.

Daha küçük ilçelerde ise hak sahipliği şansı nispeten daha az fakat başvuru sahipleri için alternatif fırsatlar mevcut.

Kura sonuçları, T.C. kimlik numarası ile resmi kanallardan kolayca kontrol edilebilir. İlçelere göre sonuçlar listelendikten sonra, hak sahipleri sözleşme sürecine dahil olacak.

KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?

Kura sonucunda ismi çıkmayan başvuru sahipleri, 5 gün içinde başvuru bedelini iade alabilir. İşlem, başvuru sırasında ödeme yapılan banka üzerinden gerçekleştirilir:

Halkbank ve Emlak Katılım müşterileri, bankaların özel iade ekranlarından talepte bulunabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar, Ziraat Mobil uygulaması ile iade talebinde bulunabilir.

Asil ya da yedek listede yer alıp başvuru bedelini iade alan kişilerin hak sahipliği iptal edilir. Böylece hak adaleti korunur ve hak sahibi olamayan kişilerin başvuru bedelleri güvence altına alınır.

ANKARA TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI

TOKİ'nin Ankara projelerinde sosyal konut fiyatları ve ödeme planları, vatandaşların ödeme gücüne uygun olarak tasarlanmıştır. Genel olarak %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vadeli ödeme sistemi uygulanmaktadır.

1+1 (55 m²) daireler: 1.800.000 TL, peşinat 180.000 TL, aylık taksit 6.750 TL'den başlıyor.

2+1 (65 m²) daireler: 2.200.000 TL, peşinat 220.000 TL, aylık taksit 8.250 TL'den başlıyor.

2+1 (80 m²) daireler: 2.650.000 TL, peşinat 265.000 TL, aylık taksit 9.938 TL'den başlıyor.

Konut belirleme kurası, hak sahiplerinin hangi daireyi alacağını netleştirir. Öncelikli vatandaşlara tahsis edilen konut tipleri arasında şehit aileleri, engelliler, emekliler ve çok çocuklu aileler gibi gruplar yer alıyor.