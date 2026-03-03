TOKİ Ankara projeleri, özellikle başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sırada yer alıyor. 31 bin 73 konut için başvuru yapan binlerce kişi, TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı? Ankara TOKİ kura çekilişi isim listesi yayımlandı mı? Detaylar...

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ yetkilileri, Ankara'daki konut projeleri için kura takviminin netleştiğini duyurdu. Başvuru yapan kişiler, isim listesi ve kura çekilişi tarihleri hakkında resmi açıklamaları merak ediyor.

Ankara TOKİ projeleri, hem dar gelirli hem de orta gelirli aileler için ekonomik konut seçenekleri sunuyor. Bu nedenle, kura süreci ve sonuçlar milyonlarca kişinin geleceğini doğrudan etkiliyor.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

TOKİ Ankara başvurusu kabul edilenler listesi yayımlandı mı sorusu, başvuru sahipleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, isimlerinin listede olup olmadığını öğrenmek için resmi TOKİ platformlarını takip ediyor.

Kura çekilişi öncesinde yayımlanan başvuru kabul listesi, vatandaşların süreç hakkında ön bilgi almasını sağlıyor. Bu liste sayesinde, hangi adayların kura çekilişine katılmaya hak kazandığı görülebiliyor.

Resmi TOKİ web sitesinde ve ilgili duyurularda isim listeleri şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Bu sayede, Ankara TOKİ kura süreci hem güvenli hem de şeffaf bir şekilde ilerliyor.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü 13.30'da gerçekleştirilecek. Kura, vatandaşların konut sahibi olma hayallerini somutlaştıracak kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

Kura tarihiyle ilgili detaylı bilgi, başvuru sahiplerinin plan yapabilmesi ve sürece hazırlanabilmesi açısından oldukça önemli. Kura öncesinde başvuru kabul listesi yayımlanarak, hangi adayların çekilişe katılacağı netleşiyor.