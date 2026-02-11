Haberler

TOKİ Ankara çekilişi ne zaman? 2026 KURA TAKVİMİ! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ Ankara çekilişi ne zaman? 2026 KURA TAKVİMİ! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara TOKİ çekilişi ne zaman 2026? Ankara için TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kura çekiliş tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman 2026? Proje kapsamında kura çekimleri 29 Aralık 2025'ten itibaren başlamış ve 27 Şubat 2026'ya kadar aşamalı olarak tüm illerde tamamlanması planlanmış durumda. Peki, TOKİ Ankara kurası ne zaman çekilecek? Detaylar...

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde Ankara'nın hak sahibi belirleme kura çekilişi tarihine dair resmi açıklama kamuoyu ile paylaşılmadı. Projenin takvimi kapsamında kura çekimleri Türkiye genelinde aşamalı olarak devam ediyor.

ANKARA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026?

Ankara'da sosyal konut başvuru sayısının yüksek olması nedeniyle kura çekiliş tarihine dair net bir tarih henüz açıklanmadı. Açıklanan takvimde il bazında kura tarihleri haftalık olarak planlanıyor ve TOKİ'nin resmi sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurular yapılıyor. Ankara'da yaklaşık 287 bin başvuru olduğu, toplamda 31 bin 73 konut planlandığı bilgisi var ancak bu doğrultuda kura programının ne zaman olacağı resmi kaynaklarca ilan edilmedi. Bu sebeple hak sahipleri veya başvuru sahipleri kura tarihinin açıklanmasını bekliyor.

TOKİ Ankara çekilişi ne zaman? KURA TAKVİMİ! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Proje takvimi 29 Aralık 2025 itibarıyla başlamış olup 27 Şubat 2026'ya kadar kura çekimlerinin tamamlanması hedefleniyor. Kura takviminin büyükşehirler gibi yüksek başvuru bulunan iller için takvimin ilerleyen aşamalarında yer alacağı tahmin ediliyor. Ancak resmi duyuru yapılmadığı sürece kesin tarih bilinmiyor, resmi açıklama TOKİ'nin duyuru kanallarından gelecek.

TOKİ KURA TAKVİMİ ANKARA NE ZAMAN?

TOKİ'nin kura takvimi kapsamında Ankara'ya ilişkin kesin bir tarih ilan edilmedi. Takvim haftalık olarak belirleniyor ve kamuoyu ile TOKİ'nin resmi sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Belirlenen bu program çerçevesinde bazı illerde çekilişler bu hafta yani 9-13 Şubat haftasında Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir gibi iller için planlanmış durumda. Ankara gibi yoğun başvuru alan illerin kura çekilişlerinin ise takvimin daha ilerleyen dilimlerine bırakıldığı aktarılıyor.

TOKİ Ankara çekilişi ne zaman? KURA TAKVİMİ! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Ankara'da yaklaşık 287 bin başvuru olduğu ve planlanan konut sayısının 31 bin 73 olduğu bilinmekte.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy