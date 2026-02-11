TOKİ Ankara çekilişi ne zaman? 2026 KURA TAKVİMİ! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde Ankara'nın hak sahibi belirleme kura çekilişi tarihine dair resmi açıklama kamuoyu ile paylaşılmadı. Projenin takvimi kapsamında kura çekimleri Türkiye genelinde aşamalı olarak devam ediyor.

ANKARA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026?

Ankara'da sosyal konut başvuru sayısının yüksek olması nedeniyle kura çekiliş tarihine dair net bir tarih henüz açıklanmadı. Açıklanan takvimde il bazında kura tarihleri haftalık olarak planlanıyor ve TOKİ'nin resmi sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurular yapılıyor. Ankara'da yaklaşık 287 bin başvuru olduğu, toplamda 31 bin 73 konut planlandığı bilgisi var ancak bu doğrultuda kura programının ne zaman olacağı resmi kaynaklarca ilan edilmedi. Bu sebeple hak sahipleri veya başvuru sahipleri kura tarihinin açıklanmasını bekliyor.

Proje takvimi 29 Aralık 2025 itibarıyla başlamış olup 27 Şubat 2026'ya kadar kura çekimlerinin tamamlanması hedefleniyor. Kura takviminin büyükşehirler gibi yüksek başvuru bulunan iller için takvimin ilerleyen aşamalarında yer alacağı tahmin ediliyor. Ancak resmi duyuru yapılmadığı sürece kesin tarih bilinmiyor, resmi açıklama TOKİ'nin duyuru kanallarından gelecek.

TOKİ KURA TAKVİMİ ANKARA NE ZAMAN?

TOKİ'nin kura takvimi kapsamında Ankara'ya ilişkin kesin bir tarih ilan edilmedi. Takvim haftalık olarak belirleniyor ve kamuoyu ile TOKİ'nin resmi sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Belirlenen bu program çerçevesinde bazı illerde çekilişler bu hafta yani 9-13 Şubat haftasında Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir gibi iller için planlanmış durumda. Ankara gibi yoğun başvuru alan illerin kura çekilişlerinin ise takvimin daha ilerleyen dilimlerine bırakıldığı aktarılıyor.

Ankara'da yaklaşık 287 bin başvuru olduğu ve planlanan konut sayısının 31 bin 73 olduğu bilinmekte.