TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Aksaray kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Aksaray kura sonuçları isim listesi!

9 Ocak'ta Niğde TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından, gözler Aksaray, Ordu ve Karabük'te yapılacak kura çekilişlerine çevrildi. 30 Ocak Cuma günü Aksaray'da gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi, Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yoğun bir katılımla tamamlandı. Peki, TOKİ Aksaray kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Aksaray kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Aksaray kapsamında yapılacak 2.353 konutun hak sahipleri, kura yöntemiyle belirlendi. Kurada çıkan isimler, devletin sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olma hakkını kazandı. Kura sonuçları hem TOKİ'nin resmi internet sitesinden hem de e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

Hak sahipleri listesi, asil ve yedek listeler şeklinde ilan edildi. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden hak sahipliği durumlarını kontrol ederek süreci takip edebiliyor.

TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ!





TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Aksaray kura sonuçlarını öğrenmek için iki güvenilir yöntem bulunuyor:

1. TOKİ RESMİ WEB SİTESİ ÜZERİNDEN

TOKİ'nin resmi internet sitesinde, her projenin kura sonuçları sayfası güncel olarak yayımlanıyor. Burada tam isim listesi, asil ve yedek hak sahipleri kolayca görüntülenebiliyor.

2. E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN

Başvuruda bulunan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını hızlı ve güvenli şekilde sorgulayabilir. Bu yöntem, özellikle kura çekilişi sonrasında site yoğunluğundan etkilenmemek için pratik bir alternatiftir.

Kura sonuçlarını kontrol eden vatandaşlar, aynı zamanda projeye dair detaylı bilgiler ve ödeme planları ile ev sahibi olma sürecini başlatabiliyor.

TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Aksaray TOKİ kapsamında yapılan 2.353 konutun dağılımı şu şekilde:

Aksaray - Merkez: 1000 konut

Aksaray - Merkez (Helvadere): 79 konut

Aksaray - Merkez (Sağlık): 126 konut

Aksaray - Merkez: 110 konut

Aksaray - Ağaçören: 79 konut

Aksaray - Eskil: 190 konut

Aksaray - Eskil: 94 konut

Aksaray - Gülagaç: 43 konut

Aksaray - Gülagaç: 50 konut

Aksaray - Güzelyurt: 94 konut

Aksaray - Güzelyurt: 94 konut

Aksaray - Ortaköy: 190 konut

Aksaray - Sarıyahşi: 94 konut

Aksaray - Sultanhanı: 110 konut

Hak sahipleri, kura sonuçlarını resmi liste üzerinden kontrol ederek ev sahibi olma sürecini başlatabiliyor.

AKSARAY'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Aksaray'da TOKİ tarafından yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı, vatandaşların hangi bölgede ev sahibi olabileceğini belirliyor. İlçelere göre konut sayıları özetle şöyle:

Merkez: 1.335 konut

Ağaçören: 79 konut

Eskil: 284 konut

Gülagaç: 93 konut

Güzelyurt: 188 konut

Ortaköy: 190 konut

Sarıyahşi: 94 konut

Sultanhanı: 110 konut

Bu dağılım, hem ailelerin tercihlerini hem de proje kapsamında ulaşılabilir sosyal konut hedeflerini göz önüne alıyor.

AKSARAY TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde ödeme planları ve fiyatlar, şehirler ve konut tiplerine göre değişiyor. 2025 yılı itibarıyla İstanbul ve diğer iller için detaylar şu şekilde:

1+1 KONUTLAR

Büyüklük: 55 m²

Peşinat: 180.000 TL

Aylık Taksit: 6.750 TL

2+1 KONUTLAR

65 m²: Peşinat 220.000 TL, Taksit 8.250 TL

80 m²: Peşinat 265.000 TL, Taksit 9.938 TL

GENEL ÖZELLİKLER

Satış bedeli 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor

Devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat

240 ay vade ile taksitlendirme

Bu ödeme planları, Anadolu'nun farklı illerinde yapılacak TOKİ konutları için vatandaşlara uygun bütçeli seçenekler sunuyor.