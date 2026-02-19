Teravih namazı kaç dakika, kaç saat, ne kadar sürer? Teravih namazı ne zaman bitiyor?

Ramazan aylarında camilerde cemaatle eda edilen teravih namazı, Müslümanların gece ibadetleri arasında önemli bir yer tutuyor. Teravihin rek'at sayısı ve toplam süresi ise her yıl en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rek'at olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rek'at olarak kılınmaktadır.

Teravih namazı, yatsı namazının ardından kılınıyor ve vitir namazı ile tamamlanıyor. Bu nedenle teravihin bitiş saati, doğrudan yatsı namazının hangi saatte eda edildiğine bağlı olarak değişiyor. Ramazan ayında yatsı vaktinin ilerleyen saatlere denk gelmesi halinde, teravih ve vitir namazının tamamlanma vakti de buna paralel olarak gecikiyor.

Yatsı namazının 10 rek'at, teravih namazının 20 rek'at ve vitir namazının 3 rek'at olduğu dikkate alındığında, tüm ibadetlerin art arda kılınması halinde toplam süre hesaplamaya göre belirleniyor. Her bir rek'atın yaklaşık bir dakika sürdüğü varsayımı üzerinden yapılan değerlendirmelerde, namazların tamamlanma saati yatsının başlangıç vaktine göre farklılık gösteriyor.

TERAVİH NAMAZI KAÇ DAKİKA, KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Teravih namazı 20 rek'attan oluşuyor. Her bir rek'atın yaklaşık 1 dakika sürdüğü kabul edildiğinde, yalnızca teravih namazının süresi ortalama 20 dakika olarak hesaplanıyor. Bu süre, sadece teravih kısmını kapsıyor.

Yatsı namazının 10 rek'at, vitir namazının ise 3 rek'at olduğu dikkate alındığında ve aynı süre hesabı uygulandığında, üç namazın toplam süresi yaklaşık 45 dakikaya ulaşıyor. Bu hesaplama ortalama süreye dayanıyor ve ibadetin tamamlanma vakti yatsı namazının kılındığı saate göre değişiklik gösteriyor.