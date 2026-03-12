TCMB Mart ayı faiz kararı SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı faiz kararını açıklamak üzere 12 Mart 2026 Perşembe günü kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Yılın ilk toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37 seviyesine çeken TCMB, bu kararla başlattığı faiz indirim döngüsünün seyrini belirleyecek yeni adımı piyasalarla paylaşacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Detaylar...

TCMB MART AYI FAİZ KARARI SON DAKİKA!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mart ayı faiz kararını açıklamak üzere 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 14:00'te toplanacak. Bu toplantı, yılın ilk çeyreğinde başlatılan faiz indirim döngüsünün seyrine ışık tutacak kritik bir toplantı olarak öne çıkıyor.

Hatırlanacağı üzere TCMB, yılın ilk toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37 seviyesine çekmişti. Bu karar, ekonomistler ve piyasa oyuncuları tarafından yakından izlenmiş ve finansal piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratmıştı. Mart ayı toplantısı ise bu indirim sürecinin devam edip etmeyeceği yönünde merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Bu öngörü, TCMB'nin mevcut enflasyon, döviz kuru ve ekonomik büyüme verilerini değerlendirerek temkinli bir duruş sergileyeceğine işaret ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 olarak öne çıkıyor. Bu, piyasaların orta ve uzun vadede faiz indirimi beklentisinin sınırlı olduğunu gösteriyor. TCMB'nin faiz politikası, hem enflasyon hedeflemesi hem de ekonomik büyümeyi destekleme dengesi açısından kritik bir rol oynuyor.

FAİZ KARARININ PİYASALARA ETKİLERİ

Mart toplantısının sonuçları, özellikle finansal piyasalar, döviz kurları ve bankacılık sektörü açısından önemli yansımalar yaratabilir. Politika faizinin sabit tutulması durumunda, piyasalarda istikrarın korunacağı ve enflasyon beklentilerinin yönetileceği öngörülüyor. Öte yandan, sürpriz bir indirim yapılması durumunda, TL varlıklarında değer kaybı ve kısa vadeli dalgalanmalar gözlemlenebilir.

MART AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Toplantı sonuçları henüz açıklanmamış olsa da, ekonomistler ve analistler TCMB'nin mevcut yüzde 37'lik politika faizini koruyacağını tahmin ediyor. Bu tahminler, bankanın faiz indirim döngüsüne devam etmeyeceğine işaret ediyor.

Cari işlemler hesabına ilişkin beklentiler de toplantının bağlamını destekliyor. Ekonomistler, ocak ayında cari işlemler açığının 5 milyar 186 milyon dolar olacağını öngörüyor. 2026 yılı genelinde ise cari işlemler açığının 32 milyar 990 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler, TCMB'nin faiz kararlarında temkinli bir duruş sergilemesini gerektiren makroekonomik göstergeler arasında bulunuyor.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Politika Faizi: Mart ayında sabit yüzde 37

Yıl Sonu Politika Faizi Medyanı: Yüzde 30

Cari İşlemler Açığı (Ocak 2026): 5 milyar 186 milyon dolar

Cari İşlemler Açığı (2026 Genel): 32 milyar 990 milyon dolar

Bu veriler, TCMB'nin mart ayı faiz kararının ekonomik istikrar ve piyasa beklentileri açısından kritik önem taşıdığını net bir şekilde ortaya koyuyor.