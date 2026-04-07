UEFA organizasyonlarının Türkiye’deki yayın haklarının TRT’ye geçmesiyle birlikte, Tabii platformu spor severlerin odağı haline geldi. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının hem TRT ekranlarında hem de dijital platform üzerinden yayınlanması, kullanıcıların platformun işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinme ihtiyacını doğurdu. Peki, Tabii Spor ücretli mi? Tabii Spor ücretsiz nasıl izlenir? Tabii Spor üyeliği nasıl oluşturulur? Detaylar...

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

Tabii platformu, kullanıcılarına iki farklı üyelik modeli sunarak esnek bir kullanım deneyimi sağlar: ücretsiz ve Premium.

Ücretsiz üyelik seçeneğinde kullanıcılar, TRT kanallarının canlı yayınlarına ve platformda yer alan belirli içeriklere erişebilir. Ancak bu erişim reklamlıdır ve içerik kütüphanesi sınırlıdır. Özellikle spor içerikleri söz konusu olduğunda bu paketin kapsamı daralmaktadır.

Tabii Spor kapsamında sunulan UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi üst düzey organizasyonların canlı yayınlarını izlemek isteyen kullanıcıların Premium üyeliğe geçmesi gerekmektedir. Premium paket, yalnızca spor yayınlarına erişim sağlamakla kalmaz; aynı zamanda reklamsız izleme deneyimi ve daha geniş bir içerik arşivi de sunar.

Platform tarafından açıklanan bilgilere göre Tabii Premium abonelik ücreti aylık 99 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret karşılığında kullanıcılar, canlı maç yayınlarını kesintisiz ve yüksek kalitede izleyebilir.

TABİİ SPOR ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

Tabii Spor içeriklerini tamamen ücretsiz izlemek mümkün değildir; ancak sınırlı erişim sağlayan bir ücretsiz kullanım modeli bulunmaktadır.

Ücretsiz hesap oluşturan kullanıcılar:

TRT kanallarının canlı yayınlarına erişebilir, platformdaki bazı içerikleri reklamlı şekilde izleyebilir, temel kullanıcı deneyimini test edebilir.

Ancak UEFA organizasyonlarına ait canlı maç yayınları, Premium üyelik kapsamında sunulmaktadır. Bu nedenle, Tabii Spor’un sunduğu üst düzey futbol içeriklerini takip etmek isteyen kullanıcıların ücretli pakete geçiş yapması gerekmektedir.

TRT TABİİ SPOR ÜYELİĞİ NASIL OLUŞTURULUR?

Tabii platformuna üye olmak oldukça hızlı ve kullanıcı dostu bir süreçtir. Üyelik oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

1. Kayıt İşlemi

Platformun resmi internet sitesine giriş yapılır. Kullanıcılar e-posta adresi ve temel bilgilerini girerek kısa sürede ücretsiz hesap oluşturabilir.

2. Hesaba Giriş

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapılır.

3. Abonelik Seçimi

Spor içeriklerine erişmek isteyen kullanıcılar, hesap paneli üzerinden Premium üyelik paketini seçmelidir.

4. Ödeme Adımı

Seçilen abonelik planına göre ödeme işlemi tamamlanır. Bu adımın ardından Premium üyelik aktif hale gelir.

5. Anında Erişim

Üyelik onaylandıktan sonra kullanıcılar, Tabii Spor içeriklerine anında erişim sağlayabilir ve canlı maç yayınlarını izlemeye başlayabilir.

TABİİ SPOR TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?

Tabii platformu, kullanıcı deneyimini genişletmek adına farklı cihazlarla uyumlu şekilde geliştirilmiştir. Bu sayede spor karşılaşmaları yalnızca mobil cihazlardan değil, televizyon ekranlarından da takip edilebilir.