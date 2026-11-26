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Tabii Spor ücretli mi, ücretsiz mi soruları Avrupa kupası maçlarını izlemek isteyen futbolseverlerin gündeminde. tabii'de izlenmek istenen maça göre ücret durumu değişiyor. Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçları TRT kanallarından şifresiz yayınlanıyor ve tabii'nin ücretsiz üyeliğiyle internetten izlenebiliyor. Yabancı takımlar arasındaki maçlar ise Premium üyelik gerektiriyor. tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

tabii Spor'un tüm yayınları ücretsiz değil. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları Premium paket kapsamında yer alıyor.

TABİİ SPOR ÜCRETSİZ Mİ?

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçları TRT kanallarından şifresiz yayınlanıyor. Örneğin Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekrana gelecek ve tabii'nin ücretsiz üyeliğiyle internetten de izlenebilecek.

TABİİ PREMİUM ÜCRETİ NE KADAR?

tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. Üyelikte yıllık taahhüt bulunmuyor ve abonelik istenildiği zaman iptal edilebiliyor.