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Tabii Spor tek maç satın alma var mı, tek maç izleme var mı soruları Avrupa kupası maçları öncesinde araştırılıyor. tabii'de tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor ve Premium içerikler aylık abonelik sistemiyle izlenebiliyor. Bu akşamki Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı ise TRT 1'den şifresiz yayınlanacağı için abonelik gerekmeden izlenebilecek.

TABİİ SPOR TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

tabii'de tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor. Platform, maç başına ödeme yerine aylık Premium abonelik sistemiyle hizmet veriyor. Premium kapsamındaki tek bir maçı izlemek isteyenler aylık aboneliği satın alıp maçın ardından iptal edebiliyor.

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı ise TRT 1'den şifresiz yayınlanacağı için abonelik gerekmeden izlenebilecek.

TABİİ PREMİUM ÜCRETİ NE KADAR?

tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. Üyelikte yıllık taahhüt bulunmuyor ve abonelik istenildiği zaman iptal edilebiliyor.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.