Tabii Spor CANLI izle! (MANCHESTER CİTY REAL MADRİD) Tabii Spor nasıl izlenir?

Avrupa kupalarında dikkat çeken karşılaşmalar bu akşam Tabii Spor ekranlarında yayınlanacak. Farklı saatlerde oynanacak maçlar, birden fazla kanal üzerinden izleyiciye sunulacak.

TABİİ SPOR CANLI İZLE

Tabii Spor, TRT'nin dijital platformu olan tabii üzerinden sunulan spor içeriklerini kapsayan canlı yayın kanallarından oluşuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları başta olmak üzere birçok spor organizasyonu bu kanallar aracılığıyla ekranlara geliyor. Yayın akışında aynı saat diliminde birden fazla karşılaşma yer aldığında, Tabii Spor kanalları farklı maçlara ayrılarak izleyicilere seçenek sunuyor.

20.45: Sporting Lisbon - Bodo Glimt (Tabii Spor)

23.00: Arsenal - Bayer Leverkusen (Tabii Spor 2)

23.00: Chelsea - PSG (Tabii Spor 1)

23.00: Manchester City - Real Madrid (Tabii Spor)

Platforma giriş yapan kullanıcılar, ana sayfada yer alan "Canlı Yayınlar" ya da "Canlı TV" bölümünden Tabii Spor kanallarına ulaşabiliyor. Yayın saatinde ilgili kanal seçildiğinde maç yayını başlatılabiliyor. Yayın kalitesi internet bağlantısına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor ve HD formatta sunuluyor.

TABİİ SPOR MANCHESTER CİTY REAL MADRİD MAÇI İZLE

Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma saat 23.00'te Tabii Spor kanalından yayınlanacak. Aynı saat diliminde birden fazla önemli maçın yer alması nedeniyle farklı Tabii Spor kanalları üzerinden yayın akışı oluşturulmuş durumda. Bu sayede izleyiciler tercih ettikleri karşılaşmayı seçebiliyor.

Maçı takip etmek isteyen kullanıcılar, platforma giriş yaptıktan sonra canlı yayınlar bölümüne geçerek Tabii Spor kanalını seçebiliyor. Yayın saatinde kanal üzerinden karşılaşma kesintisiz şekilde izlenebiliyor ve sistem, kullanıcıların farklı cihazlardan erişimine imkan tanıyor.

TABİİ SPOR 1 CANLI MAÇ İZLE

Tabii Spor 1 kanalı, aynı saatlerde oynanan karşılaşmalardan biri için özel yayın akışı sunuyor. Chelsea ile PSG arasında oynanacak mücadele saat 23.00'te Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İzleyiciler, platforma giriş yaptıktan sonra canlı yayınlar listesinde Tabii Spor 1 kanalını seçerek karşılaşmayı izleyebiliyor. Mobil uygulama, web sitesi ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim sağlanabiliyor ve kullanıcılar tercih ettikleri cihaz üzerinden yayına ulaşabiliyor.

TABİİ SPOR NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Tabii platformuna erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, akıllı telefon ve tabletlerde uygulama mağazalarından tabii uygulamasını indirerek sisteme giriş yapabiliyor. Bilgisayar kullanıcıları ise internet tarayıcısı üzerinden resmi siteye girerek platforma ulaşabiliyor. Akıllı televizyon kullananlar için de uygulama mağazaları üzerinden kurulum imkanı bulunuyor.

Platforma giriş yaptıktan sonra ücretsiz bir hesap oluşturulması gerekiyor. Üyelik işleminin ardından ana menüde yer alan canlı yayınlar bölümüne geçilerek Tabii Spor kanallarına erişim sağlanabiliyor. Maç saatinde ilgili kanal seçildiğinde yayın başlatılarak karşılaşmalar izlenebiliyor.