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Tabii canlı izle aramaları Galatasaray Aston Villa maçı öncesinde yoğunlaştı. Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1'den yayınlanacak ve TRT 1'in canlı yayını tabii platformunda da ücretsiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

TABİİ NEDİR?

tabii, TRT'nin dijital yayın platformu. Platformda TRT kanallarının canlı yayınlarının yanı sıra dizi, film, belgesel ve spor içerikleri bulunuyor.

TABİİ CANLI NASIL İZLENİR?

tabii'yi izlemek için platformun internet sitesine girmek ya da mobil uygulamayı indirmek yeterli. Uygulama iOS ve Android cihazlarda, tabletlerde ve akıllı televizyonlarda kullanılabiliyor.

Galatasaray Aston Villa maçı için tabii içinde Canlı TV bölümünden TRT 1 yayınını seçmek gerekiyor. Maçın Tabii Spor kanalında değil, TRT 1 canlı yayınında olduğunu hatırlatalım.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

Maç, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Stadyum, UEFA kayıtlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi adıyla yer alıyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Aston Villa maçı henüz başlamadı. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Maç başladığında skor ve gol bilgileri anlık olarak güncellenecek.