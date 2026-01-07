Szymanski kimdir? Sebastian Szymanski kaç yaşında, nereli, futbol kariyeri nasıl?

Saha içindeki oyun aklı, kilit pasları ve önemli maçlardaki etkili performansıyla gündemden düşmeyen Szymanski, özellikle Süper Lig ve Avrupa arenasında gösterdikleriyle futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Başarılı orta saha oyuncusunun kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve profesyonel futbol kariyerinde hangi takımlarda forma giydiği merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEBASTİAN SZYMANSKİ KİMDİR?

Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999 doğumlu Polonyalı millî futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev yapan Szymanski, oyun kurma becerisi, ceza sahasına yaptığı koşular ve skora katkısıyla tanınır. Kariyerini Türkiye Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sürdürmektedir. Kulüp düzeyinde olduğu kadar millî takımda da düzenli forma giyen Szymanski, modern orta saha oyuncusu profiliyle dikkat çeken isimler arasında yer alır.

SEBASTİAN SZYMANSKİ KAÇ YAŞINDA?

Sebastian Szymanski, 1999 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

SEBASTİAN SZYMANSKİ NERELİ?

Szymanski, Polonya doğumludur ve Polonya millî takımında forma giymektedir.

SEBASTİAN SZYMANSKİ'NİN KARİYERİ

Futbol kariyerine Polonya'nın köklü kulüplerinden Legia Warszawa altyapısında başlayan Sebastian Szymanski, 2016 yılında A takıma yükseldi. Legia formasıyla üç sezon geçiren oyuncu, bu süreçte 2017 ve 2018 yıllarında Polonya Ligi şampiyonluğu yaşadı ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

2019 yılında 5,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Dinamo Moskova takımına transfer oldu. Burada gösterdiği performansın ardından 2022-2023 sezonunu Feyenoord'da kiralık olarak geçirdi. Hollanda ekibiyle başarılı bir sezon yaşayan Szymanski, Eredivisie şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Temmuz 2023'te kariyerinde yeni bir sayfa açan Polonyalı futbolcu, 9,75 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu ve sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Szymanski, ilk resmî golünü UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru karşısında attı.

Süper Lig'de ilk maçına 13 Ağustos 2023'te Gaziantep FK karşısında çıkan oyuncu, ilerleyen haftalarda hem ligde hem de Avrupa kupalarında kritik gollere imza attı. Maribor, Samsunspor, Twente, Antalyaspor, Başakşehir, Rizespor, Hatayspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Konyaspor maçlarında skor katkısı sağlayarak Fenerbahçe'nin hücum gücünde önemli bir rol üstlendi.

Avrupa arenasında da etkili performanslar sergileyen Szymanski, 13 Mart 2025 tarihinde oynanan Rangers FC – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında attığı iki golle takımının 2-0 galip gelmesini sağladı.

Millî takım kariyerinde ise 2019 yılından bu yana Polonya Millî Takımı formasını giyen Sebastian Szymanski, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da görev aldı. Kulüp ve millî takım performansıyla Avrupa futbolunun dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olmayı başarmıştır.