Survivor 2026 sezonunda heyecan her geçen gün artıyor. Haftanın zorlu dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme potasına giren isimler, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen düello oyunlarıyla belirlenen yarışmanın sonucu, izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Ocak Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? Detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ KİM GİTTİ?

Bu hafta adaya veda eden isim, rakiplerine karşı performans sergileyemeyen Dilan Çıtak oldu. Survivor hayallerine veda eden Dilan, izleyiciler tarafından da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Eleme öncesi yaşanan mücadeleler ve duygusal anlar, yarışmanın bu haftaki bölümünü unutulmaz kıldı.

15 OCAK SURVIVOR'DA ADAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

15 Ocak Survivor bölümünde adaya veda eden isim, dokunulmazlık oyunlarının ardından belirlenen düello sonucu netleşti. Bu hafta özellikle kadın elemesi öne çıkarken, potadaki yarışmacılar adada kalmak için büyük bir mücadele verdi.

Düello oyununda rakiplerine karşı üstünlük sağlayamayan Dilan, Survivor'a veda eden isim oldu. Yarışmacının elenmesi, hem takım arkadaşları hem de izleyiciler arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Dilan'ın adadan ayrılması, Gönüllüler ve Ünlüler takımları arasındaki rekabetin ne kadar çetin geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eleme stresinden önce yarışmacılar, moral depolamak ve takımlarını güçlendirmek amacıyla ödül oyununda karşı karşıya geldi. Zorlu parkur ve yüksek efor gerektiren mücadelede kazanan takım Gönüllüler oldu.

Kazanan Gönüllüler, ödülün tadını çıkararak hem fiziksel hem de moral anlamda avantaj sağlarken, Ünlüler takımı eleme konseyine motivasyon eksikliğiyle gitti. Ödül oyunları, Survivor yarışmasının sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik stratejilerle de şekillendiğini bir kez daha gösterdi.

HAFTANIN ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Bu hafta kadın elemesi ön plandaydı ve eleme potası güçlü isimlerden oluşuyordu. Ada konseyinde yapılan oylar ve performans birincilerinin aday belirlemesiyle şu isimler eleme potasına girdi:

Lina: Performans ve strateji açısından dikkat çeken isimlerden biri.

Seren Ay: Takım içinde kritik anlarda ortaya çıkan performansıyla potaya girdi.

Dilan (Elendi): Düello oyununda rakiplerine mağlup olarak adaya veda etti.

Meryem: Potadaki diğer güçlü isimlerle rekabet içinde bulunuyor.

Haftanın eleme potası, izleyicilere hem heyecan hem de sürprizlerle dolu anlar yaşattı. Eleme süreci, Survivor'ın strateji ve performansın birleştiği noktası olarak dikkat çekti.