SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2026: Süper Lig'in gol kralı ve asist kralı kim oldu? Trendyol Süper Lig'de en çok gol atan ve en çok gol yiyen takım hangisi?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, hücum gücü yüksek takımların ve bireysel yıldızların öne çıktığı, gol istatistiklerinin dikkat çektiği bir yıl olarak kayda geçti. Sezon boyunca hem şampiyonluk yarışı hem de bireysel performanslar büyük ilgi görürken, gol krallığı yarışı da son haftalara kadar heyecanını korudu. Peki, Süper Lig'in gol kralı ve asist kralı kim oldu? Trendyol Süper Lig'de en çok gol atan ve en çok gol yiyen takım hangisi? Detaylar haberimizde.

2026 SEZONU GOL KRALLIĞI TABLOSU

Paul Onuachu (Trabzonspor) – 22 gol

Eldor Shomurodov (Rams Başakşehir) – 22 gol

Anderson Talisca (Fenerbahçe) – 19 gol

Victor Osimhen (Galatasaray) – 15 gol

Mohamed Bayo (Gaziantep FK) – 15 gol

Mauro Icardi (Galatasaray) – 14 gol

Felipe Augusto (Trabzonspor) – 13 gol

Juan (Göztepe) – 11 gol

Ernest Muçi (Trabzonspor) – 11 gol

Marco Asensio (Fenerbahçe) – 11 gol

Bu tablo, Süper Lig’de gol dağılımının yalnızca birkaç oyuncuya değil, birçok farklı takıma yayıldığını gösteriyor. Özellikle Trabzonspor ve Galatasaray, birden fazla oyuncuyla listede yer alarak hücum çeşitliliğini ortaya koydu.

SÜPER LİG'İN GOL KRALI KİM OLDU?

2025-2026 sezonunda Süper Lig’in gol kralı unvanı iki oyuncu arasında paylaşılan zirveyle dikkat çekti. Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu ile Rams Başakşehir oyuncusu Eldor Shomurodov sezonu 22’şer golle tamamlayarak zirveyi paylaştı.

SÜPER LİG'İN ASİST KRALI KİM OLDU?

2025-2026 sezonunda asist krallığı, hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan yaratıcı oyuncuların öne çıktığı bir başka rekabet alanı oldu. Zirvede yer alan isim Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio oldu.

ASİST KRALLIĞI SIRALAMASI

Marco Asensio (Fenerbahçe) – 12 asist

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) – 11 asist

Yunus Akgün (Galatasaray) – 9 asist

Qazim Laçi (Çaykur Rizespor) – 9 asist

Florent Hadergjonaj (Alanyaspor) – 9 asist

Orkun Kökçü (Beşiktaş) – 8 asist

Vaclav Cerny (Beşiktaş) – 8 asist

Alexandru Maxim (Gaziantep FK) – 7 asist

Wagner Pina (Trabzonspor) – 7 asist

Oleksandr Zubkov (Trabzonspor) – 7 asist

Asensio’nun liderliği, Fenerbahçe’nin hücum gücünün sadece gol atmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda üretkenlik açısından da ligin en üst seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE EN ÇOK GOL ATAN VE EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM HANGİSİ?

Sezonun takım performansları incelendiğinde, hem hücum hem de savunma istatistiklerinde belirgin farklar ortaya çıktı. Özellikle gol atan ve gol yiyen takımlar arasındaki makas, ligdeki rekabetin seviyesini net biçimde yansıttı.

EN ÇOK GOL ATAN TAKIMLAR

Galatasaray – 77 gol

Fenerbahçe – 74 gol

Trabzonspor – 61 gol

Beşiktaş – 59 gol

Rams Başakşehir – 58 gol

Samsunspor – 46 gol

Çaykur Rizespor – 46 gol

Gaziantep FK – 43 gol

Göztepe – 42 gol

Konyaspor – 42 gol

Bu veriler ışığında sezonun en üretken takımı Galatasaray olurken, onu çok yakın bir farkla Fenerbahçe takip etti. İki dev kulüp, hücum istatistiklerinde lig standardını belirleyen ekipler oldu.

EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMLAR

Zecorner Kayserispor – 61 gol

Gaziantep FK – 58 gol

Antalyaspor – 55 gol

Fatih Karagümrük – 54 gol

Çaykur Rizespor – 52 gol

Kasımpaşa – 49 gol

Konyaspor – 48 gol

Gençlerbirliği – 47 gol

Samsunspor – 45 gol

Eyüpspor – 45 gol

Savunma performansı açısından bakıldığında Kayserispor’un sezon boyunca ciddi problemler yaşadığı görülürken, bazı orta sıra ekiplerinin de yüksek gol yeme ortalamalarıyla mücadele ettiği dikkat çekti.

PAS BAŞARISI VE OYUN KALİTESİ ANALİZİ

Süper Lig’de yalnızca gol istatistikleri değil, pas başarı oranları da oyun kalitesini ortaya koyan önemli bir veri seti sundu.

Galatasaray – %87

Trabzonspor – %86

Fenerbahçe – %86

Alanyaspor – %84

Rams Başakşehir – %84

Beşiktaş – %84

Samsunspor – %83

Gaziantep FK – %82

Çaykur Rizespor – %82

Konyaspor – %82

Bu tablo, özellikle Galatasaray’ın topa sahip olma ve oyun kurma konusunda ligin en stabil takımı olduğunu gösterirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da bu seviyeye oldukça yakın performans sergilediğini ortaya koyuyor.

DİSİPLİN VE KART İSTATİSTİKLERİ

Sezonun en dikkat çeken yanlarından biri de disiplin istatistikleri oldu. Kart sayılarının yüksekliği, bazı takımların agresif oyun anlayışını da yansıttı.

Pedro Pereira – 11 sarı kart

Heilton – 10 sarı kart

Jayden Oosterwolde – 10 sarı kart

Samet Akaydin – 9 sarı kart

Adil Demirbağ – 10 sarı kart

Show – 9 sarı kart

Fidan Aliti – 10 sarı kart

Jerome Opoku – 10 sarı kart

Soner Dikmen – 9 sarı kart

Malcom Bokele – 8 sarı kart

Bu veriler, özellikle orta saha ve savunma oyuncularının yoğun temaslı oyun anlayışını ve ligin fiziksel sertliğini ortaya koyuyor.