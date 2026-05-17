SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2026: Süper Lig'in gol kralı ve asist kralı kim oldu? Trendyol Süper Lig'de en çok gol atan ve en çok gol yiyen takım hangisi?
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, yalnızca şampiyonluk yarışının değil, bireysel performansların da ön plana çıktığı yüksek tempolu bir futbol yılı olarak kayıtlara geçti. Gol krallığı yarışında zirvenin paylaşılması, asist istatistiklerinde ise yaratıcı oyuncuların belirgin şekilde öne çıkması, sezonun rekabet düzeyini daha da dikkat çekici hale getirdi. Süper Lig'in gol kralı ve asist kralı kim oldu? Trendyol Süper Lig'de en çok gol atan ve en çok gol yiyen takım hangisi?
2026 SEZONU GOL KRALLIĞI TABLOSU
Paul Onuachu (Trabzonspor) – 22 gol
Eldor Shomurodov (Rams Başakşehir) – 22 gol
Anderson Talisca (Fenerbahçe) – 19 gol
Victor Osimhen (Galatasaray) – 15 gol
Mohamed Bayo (Gaziantep FK) – 15 gol
Mauro Icardi (Galatasaray) – 14 gol
Felipe Augusto (Trabzonspor) – 13 gol
Juan (Göztepe) – 11 gol
Ernest Muçi (Trabzonspor) – 11 gol
Marco Asensio (Fenerbahçe) – 11 gol
Bu tablo, Süper Lig’de gol dağılımının yalnızca birkaç oyuncuya değil, birçok farklı takıma yayıldığını gösteriyor. Özellikle Trabzonspor ve Galatasaray, birden fazla oyuncuyla listede yer alarak hücum çeşitliliğini ortaya koydu.
SÜPER LİG'İN GOL KRALI KİM OLDU?
2025-2026 sezonunda Süper Lig’in gol kralı unvanı iki oyuncu arasında paylaşılan zirveyle dikkat çekti. Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu ile Rams Başakşehir oyuncusu Eldor Shomurodov sezonu 22’şer golle tamamlayarak zirveyi paylaştı.
SÜPER LİG'İN ASİST KRALI KİM OLDU?
2025-2026 sezonunda asist krallığı, hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan yaratıcı oyuncuların öne çıktığı bir başka rekabet alanı oldu. Zirvede yer alan isim Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio oldu.
ASİST KRALLIĞI SIRALAMASI
Marco Asensio (Fenerbahçe) – 12 asist
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) – 11 asist
Yunus Akgün (Galatasaray) – 9 asist
Qazim Laçi (Çaykur Rizespor) – 9 asist
Florent Hadergjonaj (Alanyaspor) – 9 asist
Orkun Kökçü (Beşiktaş) – 8 asist
Vaclav Cerny (Beşiktaş) – 8 asist
Alexandru Maxim (Gaziantep FK) – 7 asist
Wagner Pina (Trabzonspor) – 7 asist
Oleksandr Zubkov (Trabzonspor) – 7 asist
Asensio’nun liderliği, Fenerbahçe’nin hücum gücünün sadece gol atmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda üretkenlik açısından da ligin en üst seviyesinde olduğunu ortaya koydu.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE EN ÇOK GOL ATAN VE EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM HANGİSİ?
Sezonun takım performansları incelendiğinde, hem hücum hem de savunma istatistiklerinde belirgin farklar ortaya çıktı. Özellikle gol atan ve gol yiyen takımlar arasındaki makas, ligdeki rekabetin seviyesini net biçimde yansıttı.
EN ÇOK GOL ATAN TAKIMLAR
Galatasaray – 77 gol
Fenerbahçe – 74 gol
Trabzonspor – 61 gol
Beşiktaş – 59 gol
Rams Başakşehir – 58 gol
Samsunspor – 46 gol
Çaykur Rizespor – 46 gol
Gaziantep FK – 43 gol
Göztepe – 42 gol
Konyaspor – 42 gol
Bu veriler ışığında sezonun en üretken takımı Galatasaray olurken, onu çok yakın bir farkla Fenerbahçe takip etti. İki dev kulüp, hücum istatistiklerinde lig standardını belirleyen ekipler oldu.
EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMLAR
Zecorner Kayserispor – 61 gol
Gaziantep FK – 58 gol
Antalyaspor – 55 gol
Fatih Karagümrük – 54 gol
Çaykur Rizespor – 52 gol
Kasımpaşa – 49 gol
Konyaspor – 48 gol
Gençlerbirliği – 47 gol
Samsunspor – 45 gol
Eyüpspor – 45 gol
Savunma performansı açısından bakıldığında Kayserispor’un sezon boyunca ciddi problemler yaşadığı görülürken, bazı orta sıra ekiplerinin de yüksek gol yeme ortalamalarıyla mücadele ettiği dikkat çekti.
PAS BAŞARISI VE OYUN KALİTESİ ANALİZİ
Süper Lig’de yalnızca gol istatistikleri değil, pas başarı oranları da oyun kalitesini ortaya koyan önemli bir veri seti sundu.
Galatasaray – %87
Trabzonspor – %86
Fenerbahçe – %86
Alanyaspor – %84
Rams Başakşehir – %84
Beşiktaş – %84
Samsunspor – %83
Gaziantep FK – %82
Çaykur Rizespor – %82
Konyaspor – %82
Bu tablo, özellikle Galatasaray’ın topa sahip olma ve oyun kurma konusunda ligin en stabil takımı olduğunu gösterirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da bu seviyeye oldukça yakın performans sergilediğini ortaya koyuyor.
DİSİPLİN VE KART İSTATİSTİKLERİ
Sezonun en dikkat çeken yanlarından biri de disiplin istatistikleri oldu. Kart sayılarının yüksekliği, bazı takımların agresif oyun anlayışını da yansıttı.
Pedro Pereira – 11 sarı kart
Heilton – 10 sarı kart
Jayden Oosterwolde – 10 sarı kart
Samet Akaydin – 9 sarı kart
Adil Demirbağ – 10 sarı kart
Show – 9 sarı kart
Fidan Aliti – 10 sarı kart
Jerome Opoku – 10 sarı kart
Soner Dikmen – 9 sarı kart
Malcom Bokele – 8 sarı kart
Bu veriler, özellikle orta saha ve savunma oyuncularının yoğun temaslı oyun anlayışını ve ligin fiziksel sertliğini ortaya koyuyor.