Temmuz ayında açıklanan son 6 aylık enflasyon verileri ve maaş düzenlemelerinin ardından milyonlarca emeklinin gündeminde maaş farkı ödemeleri yer alıyor. Özellikle en düşük emekli aylığında yapılan düzenlemenin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. Peki, SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2026? Emekli maaş zam farkları hangi tarihte hesaplara yatırılacak? Detaylar...

SSK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2026?

Temmuz ayında emekli maaşlarına yönelik yapılan düzenlemelerin ardından en çok merak edilen konuların başında zam farklarının ödeme tarihi geliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme doğrultusunda en düşük emekli aylığının 23.552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3.552 TL'lik maaş zam farkı ödemelerinin Ağustos ayının ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılacağı netlik kazandı.

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATIRILACAK?

Yetkili süreç kapsamında zam farkı ödemeleri, yasal düzenlemenin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

Buna göre;

Düzenleme önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilecek.

Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Sonrasında oluşan maaş farkları emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

Mevcut açıklamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3.552 TL'lik maaş zam farklarının Ağustos ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en düşük emekli maaşı 23.552 TL olarak uygulanacak.

Bu kapsamda en düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşlar için oluşacak zam farklarının da Ağustos ayının ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılacağı bildirildi.

TEMMUZ 2026 SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Temmuz 2026 dönemine ait 4A SSK emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre aşağıdaki tarihlerde gerçekleştiriliyor:

Tahsis numarasının sonu 9 olanlar: 17 Temmuz

Tahsis numarasının sonu 7 olanlar: 18 Temmuz

Tahsis numarasının sonu 5 olanlar: 19 Temmuz

Tahsis numarasının sonu 3 olanlar: 20 Temmuz

Tahsis numarasının sonu 1 olanlar: 21 Temmuz

Tahsis numarasının sonu 8 olanlar: 22 Temmuz

Tahsis numarasının sonu 6 olanlar: 23 Temmuz

Tahsis numarasının sonu 4 olanlar: 24 Temmuz

Tahsis numarasının sonu 2 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarasının sonu 0 olanlar: 26 Temmuz

Temmuz ayı emekli maaşları yukarıdaki ödeme takvimine göre hesaplara yatırılıyor. Zam farkı ödemeleri ise maaş ödeme günlerinden bağımsız olarak, yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Ağustos ayının ilk haftasında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeye göre en düşük emekli aylığı 23.552 TL olacak.

Söz konusu tutar, düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Bu süreç tamamlandıktan sonra oluşan maaş farkları da hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Milyonlarca emekli, yasal sürecin tamamlanmasının ardından Ağustos ayının ilk haftasında yapılması beklenen zam farkı ödemelerini takip ediyor. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3.552 TL'lik maaş zam farkının belirtilen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılması bekleniyor.