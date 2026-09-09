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Sporting Lizbon - Galatasaray maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Sporting Lizbon - Galatasaray maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?
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Sporting Lizbon - Galatasaray maç kadrosu! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta mücadelesinde bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya gelecek. Jose Alvalade Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. İşte Sporting-Galatasaray maçının ilk 11'leri ve merak edilen detaylar...

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan hanesini açmak için bu akşam zorlu bir sınavdan geçecek. Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak karşılaşmada Galatasaray, ev sahibi Sporting'i deplasmanda mağlup ederek gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas'ın yöneteceği mücadele öncesinde iki takımın da muhtemel 11'leri netlik kazanıyor. Taraftarlar, teknik direktörlerin sahaya süreceği kadroları merakla bekliyor. Detaylar...

SPORTİN LİZBON - GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11

Sporting Lizbon - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Sporting Lizbon - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Barış Alper

Sporting: Rui Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Doumbia, Altimira, Zalazar, Catamo, Gonçalves, Suarez

SPORTİNG GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

Maç, Türkiye'de TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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