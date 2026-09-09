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Sporting GS maçı hangi kanalda? Galatasaaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Sporting GS maçı hangi kanalda? Galatasaaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Sporting Galatasaray maçı hangi kanalda belli oldu. Sporting Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Sporting Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Sporting Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Sporting Galatasaray maçı yayın bilgisi!

Sporting Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Sporting Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Sporting Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Sporting Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde...

SPORTİNG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Galatasaray maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den Sporting Galatasaray maçı canlı ve şifresiz izlenebilecek. Ayrıca TRT 1 resmi web sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi üzerinden de Sporting Galatasaray maçı internet bağlantısı ile izlenebilecek.

SPORTİNG GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporting Galatasaray maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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