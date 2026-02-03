SON DAKİKA: Altın düşer mi, ne zaman yükselecek? Altın alınmalı mı?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki ani değişimler yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini merak içinde bıraktı. Altın düşecek mi, yoksa kısa süre içinde yeniden yükselişe mi geçecek? Şu an altın almak mantıklı mı? Piyasadaki bu belirsizlik, ekonomi gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALTIN ŞU AN NE KADAR?

Gram altın güncel olarak yaklaşık 6.875 TL alış, 6.877 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise alışta 11.932 TL, satışta 12.059 TL civarında. Ons altın ise 4.920 $ civarında.

ALTIN DÜŞTÜ MÜ?

Evet, gram altın kısa süreli sert dalgalanmalarla geri çekildi. Gün içi 650 TL civarında düşüşler görüldü. Bu düşüşler, piyasa genelindeki kâr satışları ve kısa vadeli spekülatif hareketlerden kaynaklanıyor.

ALTIN NE KADAR DÜŞTÜ?

Günlük bazda gram altın, önceki yüksek seviyelerden yaklaşık 650 TL kadar gerileyerek 6.875 TL seviyelerine indi. Bu düşüşler kısa süreli ve volatil dalgalanmalar kapsamında değerlendiriliyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Uzman değerlendirmelerine göre, kısa vadede dalgalanmalar sürebilir ancak uzun vadede gram altın ve diğer değerli metallerin tekrar yükselişe geçme ihtimali bulunuyor. Yani düşüşler geçici olabilir ve kademeli alım fırsatı yaratabilir.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Memiş, altın fiyatlarında kısa vadeli sert dalgalanmalar yaşansa da, 2026 yılı boyunca tekrar 5 haneli rakamlara ulaşabileceğini belirtiyor. Yükselişin tam zamanını öngörmek zor, fakat uzun vadeli trendin yükselişe işaret ettiği belirtiliyor.

ALTIN ALINMALI MI?

Kısa vadeli spekülasyonlar riskli olabileceği için uzmanlar uzun vadeli yatırımcılar için kademeli alım yapılabileceğini söylüyor. Nakdi hazır olanlar düşük seviyelerden alım fırsatını değerlendirebilir; kısa vadeli düşüşler panik sebebiyle acele karar verilmemesi gerektiğini gösteriyor.

NOT: Yukarıdaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.