Ramazan Bayramı yaklaşırken alışveriş planlarını aksatmak istemeyen vatandaşlar, zincir marketlerin çalışma saatlerine odaklanmış durumda. Türkiye genelinde geniş mağaza ağıyla hizmet veren ŞOK Marketler, bayram döneminde açık olup olmadığı ve hangi saatlerde hizmet vereceği en çok merak edilen zincirler arasında yer alıyor. Peki, ŞOK bayramda açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı 1. günü ŞOK açık mı, kaçta açılıyor? Detaylar...

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı döneminde zincir marketlerin büyük bölümü gibi ŞOK marketlerin de bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bu uygulama, perakende sektöründe çalışanların bayramı aileleriyle geçirebilmesi adına yaygın olarak tercih ediliyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 2026 yılında da ŞOK mağazalarının büyük çoğunluğunun bayramın 1. günü hizmet vermemesi öngörülüyor. Ancak bazı istisnai şubelerde farklı uygulamalar görülebilir. Özellikle yoğun lokasyonlarda yer alan mağazalar sınırlı saatlerde açık olabilir.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise mağazaların yeniden açılarak standart çalışma düzenine dönmesi bekleniyor.

ŞOK BAYRAMDA KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK marketlerin çalışma saatleri, yıl boyunca sabit bir sistemle ilerliyor ve Türkiye genelinde büyük ölçüde değişiklik göstermiyor. Bayram sonrası süreçte de bu düzenin devam etmesi bekleniyor.

ŞOK mağazalarının genel çalışma saatleri şu şekildedir:

Açılış saati: 09:00

Kapanış saati: 21:00

Hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın aynı saatlerde hizmet sunan ŞOK marketler, vardiyalı çalışma sistemi sayesinde gün boyunca kesintisiz hizmet veriyor. Bu sistem nedeniyle mağazalarda öğle arası uygulaması bulunmuyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de bu saatler doğrultusunda hizmet verilmesi beklenirken, cuma günleri kısa süreli kapanışlar yaşanabileceği unutulmamalıdır.