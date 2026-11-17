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Seren Ay Çetin'in doğum tarihi 13 Temmuz 1997, yani profesyonel boksör bugün 29 yaşında.

Çetin'in adı bu kez ringle ilgisi olmayan bir haberle duyuldu. Survivor'da tanıştığı Nefise Karatay ile ortak olan boksör, İstanbul'da bir spor salonu açtı. Salonun açıldığını Karatay sosyal medya hesabından duyurdu.

SEREN AY ÇETİN KAÇ YAŞINDA?

Seren Ay Çetin 29 yaşında. 13 Temmuz 1997'de doğan sporcu, kariyerinin en önemli zaferini kazandığı Mayıs 2022'de 24 yaşındaydı.

SEREN AY ÇETİN KİMDİR?

Seren Ay Çetin, 54 kiloda ringe çıkan profesyonel bir boksör. Çocukken futbol da oynadı ama annesinin önerisiyle boksu seçti.

Boksör olma kararını henüz çocukken, Kadıköy Boks Kulübü'nde çalışan sporcuları izledikten sonra verdi ve kulübün kapısını çaldı. Küçüktü, ufak tefekti; ilk başta zorlandı. Kulübün kurucusu, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmiş eski milli boksör Serdar Avcı onu önce geri gönderdi. Çetin vazgeçmedi. Geri döndü, kendisinden güçlü bir rakiple antrenman maçına çıktı ve bu maçın ardından takıma alındı. Avcı o günden sonra antrenörü oldu.

SEREN AY ÇETİN HANGİ KEMERİ KAZANDI?

Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerini kazandı. 14 Mayıs 2022'de İstanbul'daki Caferağa Spor Salonu'nda iki kez dünya şampiyonu olan Avusturyalı Eva Voraberger'i dördüncü raundun başında nakavt etti. Bu galibiyetle Türkiye'de WBC gümüş kemerini alan ilk kadın profesyonel boksör oldu.

Temmuz 2023'e kadar çıktığı 11 profesyonel maçın hepsini kazanmıştı; bunların 7'si nakavtla geldi. O yaz dünya şampiyonluğu maçına hazırlanmak için Fethiye'de kamp yaptı.

SEREN AY ÇETİN NE İŞ YAPIYOR?

Seren Ay Çetin boksun yanında artık bir spor salonunun da ortağı. Survivor 2026'da yarışan Çetin, yarışmada tanıştığı Nefise Karatay ile arkadaşlığını iş ortaklığına taşıdı. İkilinin aylardır hazırlığını yaptığı salon İstanbul'da açıldı ve farklı spor branşlarında hizmet veriyor.

Ortağı Nefise Karatay, Survivor 2023'ün şampiyonu olan milli atlet.