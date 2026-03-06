Türk futbolunun köklü kulüplerinden Fenerbahçe, altyapı yapılanmasını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, futbol akademisinin yönetiminde deneyimli bir isme görev verdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, kulüp tarihine hem futbolcu hem de teknik kadro üyesi olarak önemli katkılar sağlayan Şenol Çorlu, Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü görevine getirildi. Peki, Şenol Çorlu kimdir? Fenerbahçe futbol akademi genel koordinatörü Şenol Çorlu hangi takımlarda oynadı? Detaylar...

ŞENOL ÇORLU KİMDİR?

Şenol Çorlu, 3 Aralık 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk futbolunun 1980'li ve 1990'lı yıllarındaki önemli isimlerinden biri olan Çorlu, futbolculuk kariyerinde özellikle Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.

Profesyonel futbol kariyerine Petrol Ofisi SK takımında başlayan Çorlu, attığı goller ve sahadaki etkili performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Bu performansı, genç yaşta millî takım teknik kadrosunun da ilgisini çekmesini sağladı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık ve futbol yöneticiliği alanında da aktif rol alan Çorlu, özellikle altyapı organizasyonları konusunda tecrübe kazandı. 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'de altyapı direktörlüğü görevine getirilen deneyimli futbol adamı, kulübün genç oyuncu gelişiminde önemli sorumluluklar üstlendi.

Mart 2026 itibarıyla ise Fenerbahçe yönetimi, Çorlu'yu Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü görevine getirerek altyapı yapılanmasını daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedefledi.

ŞENOL ÇORLU KAÇ YAŞINDA?

3 Aralık 1961 doğumlu olan Şenol Çorlu, 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan futbol kariyeri boyunca hem oyuncu hem de teknik kadro üyesi olarak Türk futboluna katkı sağlayan Çorlu, özellikle Fenerbahçe camiasında önemli isimlerden biri olarak kabul edilmektedir.

ŞENOL ÇORLU NERELİ?

Şenol Çorlu, Ankara doğumludur. 3 Aralık 1961'de başkentte dünyaya gelen Çorlu, futbol kariyerine Türkiye'de başladı ve uzun yıllar boyunca Türk futbolunun önemli kulüplerinde forma giydi.

FENERBAHÇE FUTBOL AKADEMİ GENEL KOORDİNATÖRÜ ŞENOL ÇORLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Şenol Çorlu, profesyonel futbol kariyeri boyunca Türkiye'nin farklı kulüplerinde forma giydi. Kariyerine Petrol Ofisi SK'da başlayan Çorlu, burada gösterdiği performansın ardından 1979 yılında dönemin 1. Lig ekiplerinden Orduspor'a transfer oldu.

1981 yılında ise o dönem 1. Lig'e yeni yükselen Sakaryaspor kadrosuna katıldı. Çorlu'nun kariyerindeki en önemli adım ise 1984-1985 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar forma giyen deneyimli futbolcu, bu süreçte iki Süper Lig ve iki Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

1991-1992 sezonunda kadroda daha az süre bulan Çorlu, Aralık 1991'de Antalyaspor'a kiralandı. 1992 yılında ise Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan jübile maçıyla profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Millî takım kariyerinde de önemli bir deneyime sahip olan Çorlu, Türkiye adına 17 kez A millî, 10 kez Ümit millî (U21) ve 3 kez genç millî (U18) olmak üzere toplam 30 kez millî formayı giydi. Bu karşılaşmalarda dört gole imza attı.