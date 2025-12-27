Futbol dünyasında genç yeteneklerin hızla parladığı bir dönemde, Semih Kılıçsoy Türk futbolunun en dikkat çekici isimlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Peki, Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy kaç yaşında, nereli, hangi takımda? Detaylar...

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?

Semih Kılıçsoy, Türk futbolunun en genç yeteneklerinden biridir. 15 Ağustos 2005 doğumlu olan Kılıçsoy, şu an Cagliari'de forvet pozisyonunda oynayan genç bir futbolcudur. Beşiktaş altyapısında başlayan kariyerini, Avrupa'ya taşımayı başaran Semih, Cagliari formasıyla büyük bir çıkış yapmaktadır.

SEMİH KILIÇSOY KAÇ YAŞINDA?

Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 2005 doğumlu olup 2025 yılı itibariyle 20 yaşında. Genç yaşına rağmen, ulusal ve uluslararası arenada dikkat çeken başarılar elde etmiştir.

SEMİH KILIÇSOY NERELİ?

Semih Kılıçsoy, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde doğmuştur. İstanbul'da futbol hayatına adım atan Kılıçsoy, futbolculuk kariyerinde önemli adımlar atarak Cagliari gibi büyük bir kulüpte kendini kanıtlamıştır.

SEMİH KILIÇSOY HANGİ TAKIMDA?

Semih Kılıçsoy, şu an Cagliari takımının formasını giymektedir. Beşiktaş altyapısından yetişen ve burada büyük bir gelişim gösteren Semih, sonrasında Cagliari'ye transfer olmuştur. Bu transfer, onun uluslararası arenada kendini gösterme fırsatı yaratmıştır.

SEMİH KILIÇSOY'UN FUTBOL HAYATI

Semih Kılıçsoy'un futbol serüveni, küçük yaşlarda başlamıştır. Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy kulüplerinde oynarken gösterdiği yetenekler, Beşiktaş altyapısına geçişini sağlamıştır. Beşiktaş U-19 takımında 64 maçta 42 gol atarak büyük bir çıkış yakalayan Kılıçsoy, 2023 yılında profesyonel futbol hayatına başlamıştır. Beşiktaş'taki başarılı döneminin ardından Cagliari'ye transfer olan Semih, burada da formunu devam ettiriyor.

SEMİH KILIÇSOY'UN TARİHİ GOLÜ VE BEŞİKTAŞ'TAKİ BAŞARILARI

Semih Kılıçsoy, 2023-24 UEFA Konferans Ligi elemelerinde Beşiktaş formasıyla tarihi bir gol atmış ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcusu olmuştur. Ayrıca 2023-24 sezonunda attığı gollerle, Beşiktaş tarihine geçmiştir.

Ancak, son dönemde gündeme gelen Cagliari'deki şık golü, Semih'in kariyerindeki en dikkat çeken anlardan biriydi. Cagliari'nin Torino'yu 2-1 yendiği maçta attığı gol, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cagliari, Semih'in golünü "İmparator Semih ne muhteşem bir gol attı" şeklinde paylaşarak genç futbolcunun performansına büyük övgülerde bulundu.

TÜRK MİLLÎ TAKIMINA YÜKSELİŞİ

Semih Kılıçsoy, alt yaş gruplarında Türkiye'yi temsil etmeyi başarmış ve millî takıma çağrılmıştır. Genç yaşta kazandığı uluslararası deneyim, onun gelecekteki başarıları için büyük bir adım olmuştur. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna seçilen Semih, Türkiye için de büyük bir umut kaynağıdır.