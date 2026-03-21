Selim Soydan kimdir? Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan kaç yaşında, nereli?

Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan, yalnızca başarılı futbolculuk kariyeriyle değil, özel hayatı ve sanata katkılarıyla da uzun yıllardır gündemde kalmayı başarıyor. Selim Soydan ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

SELİM SOYDAN KİMDİR?

Selim Soydan, tam adıyla Eşref Selim Soydan, Türk eski millî futbolcu, spor yöneticisi, köşe yazarı ve film yapımcısıdır. Futbol kariyerinin yanı sıra eşi Hülya Koçyiğit ile kurduğu Gülşah Film Şirketi aracılığıyla birçok filmin yapım ve dağıtımını üstlenmiştir.

SELİM SOYDAN KAÇ YAŞINDA?

Selim Soydan, 15 Kasım 1941 doğumlu olup 84 yaşındadır.

SELİM SOYDAN NERELİ?

Selim Soydan, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde doğmuştur.

SELİM SOYDAN'IN KARİYERİ

Futbola Beşiktaş Genç Takımı'nda başlayan Soydan, 1959'da Beşiktaş'ta profesyonel oldu ve 1961'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. 1971'de Fenerbahçe-Beşiktaş maçında jübilesini yaparak futbolu bıraktı. Millî takım düzeyinde Türkiye U-18, U-21, Olimpik, A ve A2 takımlarında toplam 17 maçta 2 gol kaydetti. Futbolculuk sonrası spor yorumculuğu yaptı ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda görev aldı.