ŞAMPİYONLAR LİGİ Play-off turu maçları ne zaman? Galatasaray Juventus maçı ne zaman? Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman?

Avrupa kupalarında lig aşamasının sona ermesiyle birlikte gözler, sezonun kaderini belirleyecek play-off mücadelelerine çevrildi. Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kritik süreçte güçlü rakiplerle karşı karşıya gelerek yoluna devam etme mücadelesi verecek. Peki, Şampiyonlar Ligi Play-off turu maçları ne zaman? Galatasaray Juventus maçı ne zaman? Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar, maç tarihleri ve turnuva takvimi…

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından, son 16 bileti için play-off turu heyecanı yaşanacak. Bu tur, lig aşamasını ilk 8 dışında tamamlayan ancak üst sıralarda yer alan takımların eleme mücadelesine sahne olacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları şu tarihlerde oynanacak:

İlk maçlar: 17-18 Şubat

Rövanş maçları: 24-25 Şubat

Bu turun ardından organizasyonun takvimi şu şekilde ilerleyecek:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TUR TAKVİMİ

Son 16 Turu: 10-11 ve 17-18 Mart

Çeyrek Finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

Yarı Finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026 – Budapeşte

Bu aşamalar, Avrupa futbolunun zirvesine giden yolda takımların hem kadro derinliğini hem de mental gücünü test edecek.

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 20. sırada tamamlayan Galatasaray, play-off turunda Avrupa'nın köklü kulüplerinden Juventus ile eşleşti. Kura çekimi sonrası oluşan bu eşleşme, turnuvanın en dikkat çekici mücadelelerinden biri olarak öne çıktı.

Galatasaray – Juventus eşleşmesine dair öne çıkan detaylar:

Play-off ilk maç: 17-18 Şubat

Play-off rövanş maç: 24-25 Şubat

Sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu eşleşmede alacağı sonuçla Son 16 Turu'na yükselme hedefini sürdürecek. Juventus gibi Avrupa tecrübesi yüksek bir rakibe karşı oynanacak bu iki maç, Galatasaray'ın sezon içindeki en kritik sınavlarından biri olacak.

FENERBAHÇE NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ardından play-off turuna kalan Fenerbahçe, kura çekimi sonucunda Nottingham Forest ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, bu turu geçerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe – Nottingham Forest eşleşmesinin maç programı netleşti:

İlk maç: 19 Şubat – İstanbul

Rövanş maç: 26 Şubat – İngiltere

İlk karşılaşmanın İstanbul'da oynanacak olması, Fenerbahçe için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Rövanş mücadelesi ise İngiltere deplasmanında, yüksek tempolu bir atmosferde oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ TUR TAKVİMİ

Son 16 Play-off Turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

Son 16 Turu: 10-11 ve 17-18 Mart

Çeyrek Finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

Yarı Finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026 – İstanbul