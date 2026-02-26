Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya hangi takımlar kaldı? UEFA son 16'ye kimler kaldı?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu tamamlandı ve son 16 turuna kalan takımlar kesinlik kazandı. Dün gece oynanan kritik karşılaşmaların ardından hem doğrudan lig aşamasından gelen ekipler hem de play-off etabını geçen takımlar adlarını son 16 turuna yazdırdı. Peki, UEFA son 16'ye kimler kaldı? Son 16 turunda hangi takımlar var? Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte son 16 turunda mücadele edecek ekipler netleşti. Dün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (Toplam: 4-3)

Juventus 3-2 Galatasaray (Toplam: 5-7)

Paris Saint-Germain 2-2 Monaco (Toplam: 5-4)

Real Madrid 2-1 Benfica (Toplam: 3-1)

Bu sonuçlarla birlikte Real Madrid, Paris Saint-Germain, Atalanta ve Galatasaray son 16 turuna yükselen son dört takım oldu.

Lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan üst tura çıkan takımlarla birlikte son 16 tablosu şu şekilde oluştu:

PSG

Barcelona

Chelsea

Liverpool

Tottenham

Real Madrid

Sporting

Manchester City

Atalanta

Arsenal

Bayern Münih

Newcastle United

Atletico Madrid

Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen

Galatasaray

Böylece Avrupa'nın beş büyük liginden dev kulüplerle birlikte farklı futbol kültürlerini temsil eden ekipler de son 16'da yer aldı. Turnuvanın bu aşamasından itibaren hata payı minimuma inerken, taktik disiplin ve kadro derinliği belirleyici olacak.

UEFA SON 16'YE KİMLER KALDI?

UEFA organizasyon yapısı gereği lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 bileti aldı. Play-off turundan gelen dört ekiple birlikte tablo tamamlandı.

Son 16 turunda mücadele edecek kulüplerin ülke dağılımı ve sportif geçmişleri dikkate alındığında, kupayı daha önce kazanan birçok dev kulübün yarışta olduğu görülüyor. Özellikle çok sayıda Avrupa kupası bulunan Real Madrid ve her sezon favoriler arasında gösterilen Manchester City dikkat çekiyor.

İngiltere'den birden fazla temsilcinin yer aldığı bu turda, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya ligleri de güçlü şekilde temsil ediliyor. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ise play-off turundaki toplam skor avantajıyla adını üst tura yazdırarak önemli bir başarı elde etti.

MUHTEMEL EŞLEŞMELER

Son 16 turu öncesinde belirlenen muhtemel eşleşmeler futbolseverleri şimdiden heyecanlandırmış durumda. Olası eşleşmeler şöyle:

PSG - Barcelona / Chelsea

Real Madrid - Sporting / Manchester City

Atalanta - Arsenal / Bayern Münih

Newcastle United - Chelsea / Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham / Liverpool

Bodo Glimt - Manchester City / Sporting

Bayer Leverkusen - Bayern Münih / Arsenal

Galatasaray - Liverpool / Tottenham

Özellikle Galatasaray cephesinde gözler Liverpool veya Tottenham ihtimaline çevrilmiş durumda. İngiliz futbolunun iki önemli temsilcisine karşı oynanabilecek bir eşleşme, taktik ve fiziksel mücadele açısından üst düzey bir seri anlamına gelecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri, yarın saat 14.00'te (TSİ) yapılacak kura çekimi ile resmiyet kazanacak. Kura sonucunda takımların kesin rakipleri belli olacak ve çeyrek finale giden yol haritası netleşecek.

Özellikle Galatasaray'ın rakibinin Liverpool ya da Tottenham olması ihtimali, Türkiye'de büyük bir heyecan yaratmış durumda. Kura çekimi sonrası Avrupa futbol gündemi yeni eşleşmeler üzerinden şekillenecek.