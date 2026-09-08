Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda 2026? 8 Eylül bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları!

Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonu yeni sezona 8 Eylül Salı günü start veriyor. Günün programında altı karşılaşma yer alırken, taraftarların gündeminde en çok Real Madrid ile Inter arasında oynanacak dev mücadele bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Yeni sezonla birlikte Şampiyonlar Ligi'nin format yapısında da değişiklik bulunmuyor; 36 takım tek bir lig aşamasında mücadele edecek. Takımlar sekizer maç oynadıktan sonra oluşacak genel sıralamada ilk sekizde yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9. ile 24. basamaklar arasında yer alacak 16 takım ise çift maçlı eleme turlarında karşı karşıya gelerek son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24 sıranın dışında kalacak takımlar için sezon lig aşamasıyla birlikte sona erecek ve bu ekipler organizasyona veda edecek.

Bugünkü maçlar ve yayınlayacak kanallar şöyledir:

19.45 AEK - LASK (Tabii Spor )

19.45 Club Brugge - Aston Villa (Tabii Spor 1)

22.00 Borussia Dortmund - Villarreal (Tabii Spor 2)

22.00 Real Madrid - Inter (Tabii Spor)

22.00 Porto - Manchester City (Tabii Spor 1)

22.00 Lille - Real Betis (Tabii Spor 3)

REAL MADRİD INTER MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında en fazla ilgi gören karşılaşmalardan biri Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Inter mücadelesi olacak. Türkiye saatiyle 22.00'de start alacak karşılaşmada Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Cristian Chivu'nun çalıştırdığı Inter'i konuk edecek. Karşılaşmada düdük çalacak isim ise İngiliz hakem Michael Oliver olacak. İki ekibin geçmiş yıllardaki Avrupa mücadeleleri düşünüldüğünde karşılaşmanın yoğun bir ilgiyle izleneceği düşünülüyor.

Real Madrid ile Inter arasındaki mücadele, Türkiye'de Tabii Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Aynı saatte start alacak Porto-Manchester City, Borussia Dortmund-Villarreal ve Lille-Real Betis karşılaşmaları da sırasıyla Tabii Spor 1, Tabii Spor 2 ve Tabii Spor 3 kanallarından yayınlanacak.