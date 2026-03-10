Haberler

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Mart bugünkü maçlar nereden izlenir, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Mart bugünkü maçlar nereden izlenir, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları futbolseverleri ekran başına toplayacak. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda saat kaçta? Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 10 ve 11 Mart tarihlerinde toplam 8 karşılaşma oynanacak. Türkiye temsilcisi Galatasaray, son 16 turunun ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'u sahasında konuk edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları başlıyor. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri iki gün boyunca sahaya çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarının yayın programı da netleşti. Bu akşam oynanacak karşılaşmalar arasında yer alan Galatasaray - Liverpool mücadelesi TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Aynı akşam Atalanta - Bayern Münih, Newcastle United - Barcelona ve Atletico Madrid - Tottenham karşılaşmaları ise Tabii Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

11 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların yayın bilgileri de programda yer aldı. Bayer Leverkusen ile Arsenal, Paris Saint-Germain ile Chelsea, Real Madrid ile Manchester City ve Bodo/Glimt ile Sporting arasında oynanacak son 16 turu ilk maçları Devler Ligi'nde çeyrek final yolunda kritik mücadelelere sahne olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 MART 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 10 Mart Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Programın açılışında saat 20.45'te Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki mücadelede sarı-kırmızılı ekip, İngiltere temsilcisi karşısında avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak.

Günün diğer karşılaşmaları ise saat 23.00'te başlayacak. İtalya'da Atalanta ile Bayern Münih karşılaşırken İngiltere'de Newcastle United ile Barcelona mücadele edecek. İspanya'da ise Atletico Madrid ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Son 16 turunun ilk ayağındaki bu maçların ardından takımlar 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarında yeniden karşı karşıya gelecek ve çeyrek finale yükselen ekipler belli olacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

"Savaş büyük ölçüde bitti" diyen Trump'a mesajı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Piskopos krizi! Papa görevden aldı
İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı

İran'da savaş devam ederken, çok sayıda gözaltı da var