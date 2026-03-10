Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Mart bugünkü maçlar nereden izlenir, hangi kanalda?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları başlıyor. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri iki gün boyunca sahaya çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarının yayın programı da netleşti. Bu akşam oynanacak karşılaşmalar arasında yer alan Galatasaray - Liverpool mücadelesi TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Aynı akşam Atalanta - Bayern Münih, Newcastle United - Barcelona ve Atletico Madrid - Tottenham karşılaşmaları ise Tabii Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

11 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların yayın bilgileri de programda yer aldı. Bayer Leverkusen ile Arsenal, Paris Saint-Germain ile Chelsea, Real Madrid ile Manchester City ve Bodo/Glimt ile Sporting arasında oynanacak son 16 turu ilk maçları Devler Ligi'nde çeyrek final yolunda kritik mücadelelere sahne olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 MART 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 10 Mart Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Programın açılışında saat 20.45'te Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki mücadelede sarı-kırmızılı ekip, İngiltere temsilcisi karşısında avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak.

Günün diğer karşılaşmaları ise saat 23.00'te başlayacak. İtalya'da Atalanta ile Bayern Münih karşılaşırken İngiltere'de Newcastle United ile Barcelona mücadele edecek. İspanya'da ise Atletico Madrid ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Son 16 turunun ilk ayağındaki bu maçların ardından takımlar 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarında yeniden karşı karşıya gelecek ve çeyrek finale yükselen ekipler belli olacak.