Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus toplam skorda 7-5 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve adını turnuvanın son 16 turuna yazdırdı. Taraftarlar şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimine çevirdi. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? İşte turnuvada Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri için heyecan dorukta. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkez binasında gerçekleştirilecek.

Bu kura çekimi, futbolseverler için sadece Galatasaray'ın değil, tüm turnuvadaki büyük kulüplerin geleceğini şekillendirecek kritik bir an olacak. Kura, UEFA kurallarına göre yapılacak ve her takımın eşleşme ihtimali şeffaf bir şekilde belirlenecek.

GALATASARAY KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Galatasaray taraftarları için merak edilen bir diğer soru, Galatasaray kura çekimi saat kaçta gerçekleşeceği. UEFA, kura çekimini Türkiye saatiyle 14:00 olarak duyurdu. Bu tarihte, Galatasaray'ın son 16 turunda hangi güçlü rakiplerle karşılaşacağı kesinleşecek.

Galatasaray, son 16 turu için UEFA'nın belirlediği prosedürler doğrultusunda, diğer üst düzey Avrupa kulüpleriyle eşleşme ihtimali taşıyor. Taraftarlar için bu an, heyecan ve beklentinin doruk noktasını temsil ediyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Galatasaray, son 16 turuna kalan takımlar arasında kura çekiminde Liverpool veya Tottenham ile eşleşme ihtimali taşıyor. Temsilcimizin karşılaşabileceği olası rakipler ve diğer eşleşme senaryoları şöyle:

Benfica'yı saf dışı bırakan Real Madrid, Sporting Lizbon veya Manchester City ile eşleşebilir.

Dortmund'u eleyen Atalanta, Arsenal veya Bayern Münih ile karşılaşabilir.

Karabağ'ı eleyen Newcastle United, Chelsea veya Barcelona ile eşleşebilir.

Club Brugge'u eleyen Atletico Madrid, Tottenham veya Liverpool ile eşleşebilir.

Inter'i eleyen Boro/Glimt, Manchester City veya Sporting CP ile karşılaşabilir.

Monaco'yu geçen Paris Saint-Germain, Barcelona veya Chelsea ile eşleşebilir.

Olimpiakos'u eleyen Bayer Leverkusen, Arsenal veya Bayern Münih ile eşleşebilir.

Bu senaryolar, futbolseverler için hem heyecan verici hem de zorlu eşleşmelerin kapısını aralıyor. Galatasaray'ın hangi rakiple karşılaşacağı, kura çekiminin ardından netleşecek.