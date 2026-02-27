Haberler

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Galatasaray kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Galatasaray kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda?
Güncelleme:
Galatasaray kura çekimi canlı izle! Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu Son 16 Turu heyecanı kapıda. 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak ve futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Galatasaray kura çekimi canlı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu kura çekimi, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda büyük heyecan yaratıyor. Kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak. Peki, Galatasaray kura çekimi canlı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...

Bu dev organizasyon, sadece eşleşmeleri belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda futbolseverlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Her yıl olduğu gibi, son 16 turuna kalan takımların kaderi bu kura ile netleşecek ve Avrupa futbolunda yeni rekabetler ortaya çıkacak.

GALATASARAY KURA ÇEKİMİ CANLI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Sarı-kırmızılı ekip Galatasaray, 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başardı. Bu turda Galatasaray, Premier Lig'den bir takımla eşleşecek ve futbolseverlerin gözü kulağı bu kura çekiminde olacak.

Şu anki bilgilere göre Galatasaray'ın rakibi ya Liverpool ya da Tottenham olacak. Bu eşleşme, UEFA'nın resmi yayın haklarına sahip kanallar ve online platformlar üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

UEFA'nın resmi web sitesi ve sosyal medya kanalları

UEFA TV uygulaması

Bazı ulusal spor kanalları, canlı yayın için lisanslı olacak

Kura çekimini kaçırmak istemeyenler, yukarıdaki platformlardan güvenilir ve yüksek kaliteyle canlı yayın izleyebilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA'nın belirlediği takvime göre Son 16 Turu ilk maçları 10-11 Mart ve 17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

Dilara Yıldız
