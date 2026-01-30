Haberler

Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda, canlı nereden izlenir, saat kaçta?
Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden zirveye çıkıyor. Play-off turu öncesinde gerçekleştirilecek kura çekimi, hem Avrupa devlerinin hem de Türkiye'yi temsil eden Galatasaray'ın kaderini belirleyecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kurası canlı nereden izlenir, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, play-off turu kura çekimiyle yeni bir boyuta taşınıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kura çekimi, hem Avrupa devlerinin hem de Türkiye'yi temsil eden Galatasaray'ın kaderini belirleyecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kurası nereden izlenir, saat kaçta? Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. UEFA'nın resmi organizasyon takviminde yer alan bu tarih, Avrupa futbol kamuoyu açısından büyük önem taşıyor. Kura çekimi, her sezon olduğu gibi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde yapılacak.

Play-off aşaması, takımların Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyen kritik bir eşik olması nedeniyle, kura çekimi yalnızca kulüpler için değil, teknik ekipler, futbol otoriteleri ve taraftarlar için de ayrı bir anlam taşıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre kura çekimi, Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak. Organizasyonun, eşleşmelerin sayısı ve prosedürün detayları nedeniyle birkaç saat sürmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI NEREDEN İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi, UEFA'nın resmi yayın kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Organizasyon, UEFA TV başta olmak üzere UEFA'nın doğrulanmış resmi platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca UEFA'nın sosyal medya hesapları üzerinden de kura çekimi anlık olarak takip edilebilecek. Bu sayede taraftarlar, herhangi bir televizyon yayınına ihtiyaç duymadan, internet bağlantısı olan her yerden kura sürecine ulaşabilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi kurası canlı nereden izlenir, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Kura çekimini canlı izlemek isteyen futbolseverler, UEFA'nın resmi canlı yayın linki üzerinden yayına erişebilecek. Yayın sırasında eşleşmeler, UEFA yetkilileri tarafından tek tek açıklanacak ve kulüplerin rakipleri netleşecek.

Özellikle Galatasaray taraftarları için bu yayın, büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin play-off turunda hangi Avrupa deviyle eşleşeceği, canlı yayın sırasında anında öğrenilecek ve futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıracak.

KURA ÇEKİMİ PROSEDÜRÜ VE FORMATININ DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, belirli kurallar ve sportif kriterler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Play-off turunda, gruplarda derece elde eden takımlar ile önceki eleme turlarından gelen ekipler, UEFA'nın belirlediği eşleşme sistemine göre rakip oluyor.

Bu süreçte:

Ülke sınırlamaları

Takımların UEFA katsayıları

Grup performansları

Sportif denge kriterleri

göz önünde bulunduruluyor. Amaç, adil ve rekabetçi bir eşleşme yapısı oluşturmak.

