Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman 2026 bitiyor?

Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon lig aşamasının başlamasına kısa süre kala takımlar kadro çalışmalarında son aşamaya geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da yer alacağı organizasyonda maç takvimi ve lig aşamasının ardından oynanacak eleme turlarının tarihleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman bitiyor? Ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele edecek kulüplerin kadro bildirimlerini 2 Eylül’e kadar UEFA’ya iletmesi gerekiyor. Kulüpler, belirlenen süre içerisinde lig aşamasında görev yapacak oyuncuların yer aldığı listeleri tamamlayarak UEFA’ya sunacak. Kadro bildirim sürecinin sona ermesiyle birlikte organizasyonda forma giyecek futbolcuların listeleri de belli olacak. Lig aşamasına doğrudan katılacak Fenerbahçe ve Galatasaray için de aynı kadro bildirim süreci geçerli olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması öncesindeki önemli aşamalardan biri olan kadro bildirimi, maçların başlamasından önce tamamlanacak. Organizasyona katılan 36 takımın rakipleri yapılan kura sonucunda belirlenirken ekipler katsayı sıralamalarına göre dört ayrı torbada yer aldı ve her takım sekiz farklı rakiple eşleşti. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından kulüplerin gündeminde UEFA’ya gönderilecek oyuncu listelerinin kesinleştirilmesi bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması 8/10 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. İkinci hafta maçları 13/14 Ekim’de, üçüncü hafta karşılaşmaları 20/21 Ekim’de ve dördüncü hafta mücadeleleri 3/4 Kasım’da yapılacak. Beşinci hafta 24/25 Kasım, altıncı hafta ise 8/9 Aralık tarihlerinde oynanacak. Lig aşamasının son iki haftası 2027 yılında gerçekleştirilecek; yedinci hafta maçları 19/20 Ocak 2027’de, sekizinci ve son hafta karşılaşmaları ise 27 Ocak 2027’de yapılacak.

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından eleme turlarına geçilecek. Son 16 play-off turu karşılaşmaları 16/17 ve 23/24 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak. Son 16 turunun maçları 9/10 ve 16/17 Mart 2027’de yapılırken çeyrek final mücadeleleri 6/7 ve 13/14 Nisan 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarı finallerin ilk maçları 27/28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4/5 Mayıs 2027’de oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun finali 5 Haziran 2027 tarihinde Madrid’de yapılacak.