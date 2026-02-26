ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI: Şampiyonlar Ligi gol kralı kim? Osimhen kaçıncı sırada?

Avrupa futbolunun zirvesi olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi, her sezon olduğu gibi bu yıl da hem takım performansları hem de bireysel istatistiklerle gündem yaratıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı, dünya yıldızlarının sahne aldığı bu dev organizasyonda en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi gol kralı kim? Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI

Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında zirve, 8 golle Real Madrid forması giyen Kylian Mbappé'nin elinde bulunuyor. Forvet hattında görev yapan Mbappé, 3 asist katkısıyla toplamda 13 skor katkısına ulaşarak listenin ilk sırasında yer alıyor.

Onu 10 golle Newcastle United orta sahası Anthony Gordon takip ediyor. 5 asistle toplam 15 gole doğrudan katkı sağlayan Gordon, orta saha oyuncusu olmasına rağmen gol krallığı yarışında zirveyi zorlamasıyla dikkat çekiyor.

Üçüncü sırada ise Bayern Münih'in golcü forveti Harry Kane bulunuyor. Kane, 8 gol ve 2 asistlik performansıyla takımının hücum yükünü sırtlayan isimlerden biri konumunda.

Listenin üst sıralarında yer alan bir diğer önemli isim ise Galatasaray formasıyla 7 gole ulaşan Victor Osimhen. 3 asistle oynayan Osimhen, temsilcisinin Avrupa'daki en etkili silahı olarak öne çıkıyor.

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland ise 7 gol ve 1 asistle beşinci sırada yer alıyor. Haaland'ın her sezon olduğu gibi bu sezon da gol krallığı yarışında iddialı olması, ilerleyen haftalarda sıralamanın değişebileceğini gösteriyor.

Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli 6 golle altıncı sırada bulunurken, FK Bodø/Glimt orta sahası Jens Petter Hauge 6 golle dikkat çeken bir diğer isim oldu.

Athletic Bilbao'nun forveti Gorka Guruzeta 5 golle listede yer alırken, Barcelona forması giyen orta saha Fermín López 5 gol katkısı sundu. Aynı gol sayısına sahip bir diğer Barcelona oyuncusu ise forvet hattında görev yapan Marcus Rashford oldu.

Bu tablo, yalnızca gol sayısını değil; oyuncuların mevkilerini, asist katkılarını ve toplam skor etkisini de gözler önüne seriyor. Özellikle orta saha oyuncularının çift haneli gol sayısına ulaşması, turnuvada hücum çeşitliliğinin arttığını gösteriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALI KİM?

Mevcut tabloya göre zirvede 13 golle Kylian Mbappé yer alıyor. Ancak Anthony Gordon'un 10 gole ulaşmış olması, asist katkılarıyla birlikte toplam skor üretiminde daha yüksek bir verim yakaladığını ortaya koyuyor.

Gol krallığı değerlendirmesinde temel kriter atılan gol sayısı olduğundan, resmi sıralamada liderlik Mbappé'de bulunuyor. Fakat Gordon'un orta saha pozisyonunda oynayarak bu performansa ulaşması, sezonun en çarpıcı bireysel hikâyelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Harry Kane, Victor Osimhen ve Erling Haaland gibi elit forvetlerin birkaç haftada tabloyu değiştirebilecek kapasiteye sahip olması, yarışın sezon sonuna kadar süreceğini gösteriyor. Özellikle eleme turlarında oynanacak maçlar, gol sayılarında dramatik artışlara sahne olabilir.

Sezon sonunda Şampiyonlar Ligi gol kralı kim olacak sorusunun yanıtı, oynanacak karşılaşmalarla netleşecek. Ancak mevcut verilere göre zirve yarışı, yalnızca klasik golcülerin değil; hücuma katkı sağlayan çok yönlü oyuncuların da damga vurduğu bir mücadeleye dönüşmüş durumda.