Sadettin Saran Ümit Özat olayı nedir? Sadettin Saran ne dedi?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar spor gündeminde geniş yankı uyandırdı. Saran'ın sözlerinin ardından sosyal medyada başlayan tartışma, eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat'ın paylaşımlarıyla daha da büyüdü.

SADETTİN SARAN ÜMİT ÖZAT OLAYI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda son dönemde Fenerbahçeli futbolcuların, yorumcuların ve taraftarların yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Saran, açıklamaları sırasında bazı yorumculara yönelik eleştirilerde bulunarak kulüp çevresinde yaşanan tartışmaların yalnızca dışarıdan değil, içeriden de kaynaklanabileceğini söyledi.

Bu açıklamaların ardından sosyal medya platformu X'te birçok Fenerbahçeli kullanıcı Saran'ın sözlerinin eski Fenerbahçe kaptanı, teknik direktör ve yorumcu Ümit Özat'a yönelik olduğu yönünde paylaşımlar yaptı. Söz konusu iddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve konu sosyal medyada gündem haline geldi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Ümit Özat da X hesabından açıklamalarda bulundu.

SADETTİN SARAN NE DEDİ?

Sadettin Saran, kulüp televizyonunda yaptığı konuşmada son dönemde Fenerbahçeli futbolcuların çeşitli eleştirilerle karşı karşıya kaldığını söyledi. Açıklamasında, "Düşmanları içeride de aramalıyız. Guendouzi'ye 'Bu ne biçim oynuyor?' diyen adam, zamanında hocalık yaparken kumar borcu için oyuncularından para alan bir adam." ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran'ın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Sarı-lacivertli taraftarlar arasında yapılan paylaşımlarda söz konusu ifadelerin eski kaptan Ümit Özat'a yönelik olduğu ileri sürüldü. Tartışmaların ardından Ümit Özat da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi. Özat ilk paylaşımında, "Bir dedikodu üzerinden insanlara sahtekar diyene biz de 'Müptezel' desek yakışır mı?" ifadelerini kullandı.

Ardından yaptığı başka bir paylaşımda ise Sadettin Saran'a yönelik sert sözler sarf ederek, "Sadettin efendi her deplasmana bir okul kampanyası ile yola çıktın. Bırak okula gitmeyi deplasmana gidemiyorsun neredeyse. Bu utanç sana yeter de artar bile. Yarın saat 23.00'te yapacağımız 'Saran Özel' programında bunları paylaşacağız" dedi.