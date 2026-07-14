Şa-Ra Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek? SARAE kaç lot verdi?

Şa-Ra Enerji'nin merakla beklenen halka arz sonuçları resmen açıklandı. Halka arza yüz binlerce yatırımcı katılırken, bireysel yatırımcılara dağıtılan azami lot miktarı da netleşti. Satışa sunulan payların tamamının yatırımcılara dağıtıldığı süreçte, halka arz büyüklüğü ve talep oranı da kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Şa-Ra Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, Şa-Ra Enerji borsada ne zaman işlem görecek, SARAE kaç lot verdi? İşte resmi açıklamalara yansıyan tüm detaylar…

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şa-Ra Enerji'nin halka arz sonuçları resmi olarak açıklandı. Açıklanan verilere göre halka arz süreci yoğun yatırımcı ilgisiyle tamamlandı.

Halka arz kapsamında satışa sunulan 89 milyon nominal değerli payın tamamı yatırımcılara dağıtıldı. Böylece halka arz başarıyla sonuçlanırken, toplam halka arz büyüklüğü 6,23 milyar TL olarak gerçekleşti.

Resmi sonuçlara göre halka arza yaklaşık 3,77 kat talep geldi. Bu oran, yatırımcıların halka arza gösterdiği yoğun ilgiyi ortaya koydu.

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre halka arza toplam 729 bin 560 yatırımcı katıldı.

Yatırımcı dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

728 bin 823 yurt içi bireysel yatırımcı

344 yüksek talepte bulunan yatırımcı

115 yurt içi kurumsal yatırımcı

15 yurt dışı kurumsal yatırımcı

263 grup çalışanı

Halka arz kapsamında yatırımcı gruplarına ayrılan tahsisat oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

%38 yurt içi bireysel yatırımcı

%10 yüksek talepte bulunan yatırımcı grubu

%2 grup çalışanları

%25 yurt içi kurumsal yatırımcı

%25 yurt dışı kurumsal yatırımcı

SARAE KAÇ LOT VERDİ?

Resmi halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara azami 179 lot dağıtımı gerçekleştirildi.

Öte yandan yüksek talepte bulunan yatırımcı grubunda ise başvuruların yaklaşık yüzde 7,75'i oranında pay dağıtımı yapıldı.

Açıklanan sonuçlarla birlikte bireysel yatırımcıların alabileceği azami lot miktarı netleşirken, dağıtım işlemleri de tamamlanmış oldu.

ŞA-RA ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Şa-Ra Enerji paylarının bu hafta içerisinde Borsa İstanbul'da "SARAE" işlem koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.

İlk işlem gününe ilişkin kesin tarih ise henüz açıklanmadı. İşlem başlangıç tarihi, Borsa İstanbul tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından netlik kazanacak.

Bu nedenle SARAE koduyla gerçekleştirilecek ilk işlem gününü takip etmek isteyen yatırımcıların Borsa İstanbul'un yapacağı resmi açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

Şirket paylarının işlem görmeye başlamasının ardından SARAE kodu Borsa İstanbul'da yatırımcıların alım satım işlemlerine açılacak. İlk işlem tarihine ilişkin kesin takvim ise resmi duyuruyla ilan edilecek.