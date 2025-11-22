Haberler

Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Rizespor FB maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Rizespor FB maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Rizespor - Fenerbahçe nerede izlenir? Rizespor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Rizespor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Detaylar...

Rizespor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Rizespor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Rizespor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Rizespor Fenerbahçe maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Rizespor Fenerbahçe maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD platformundan canlı Rizespor Fenerbahçe maçını izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Rizespor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Sezonda son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, rakibi Galatasaray'ın son 2 haftadaki puan kayıplarıyla milli araya 1 puan farkla 2. sırada girdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım durumundaki Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek rakibiyle 14. hafta oynayacağı derbiye moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor.

