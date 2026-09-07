Rizespor Alanyaspor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Rizespor Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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RİZESPOR ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Rizespor Alanyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
RİZESPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Rizespor Alanyaspor maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
RİZESPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rizespor Alanyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.
RİZESPOR ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Rizespor Alanyaspor maçı Rize şehrinde bulunan Çaykur Didi stadyumda oynanacak.