La Liga'nın heyecanla beklenen maçlarından biri, 24 Ocak Cumartesi günü, Estadio de la Cerámica'da oynanacak olan Villarreal - Real Madrid karşılaşması. Bu maç, her iki takımın da zirveye yaklaşmak için mücadele ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Peki, Real Madrid Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? Detaylar...

REAL MADRID VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç, 23:00'te başlayacak ve futbolseverler için nefes kesici bir mücadele vaat ediyor. Hem ev sahibi Villarreal hem de konuk ekip Real Madrid, bu karşılaşmadan üç puan almak için sahada olacak.

REAL MADRID VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan bir diğeri de, Villarreal - Real Madrid maçının hangi kanalda yayınlanacağı. S Sport kanalı, bu önemli karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak. Maçın yayın saatiyle birlikte, S Sport ekranlarında keyifli bir izleme deneyimi sizleri bekliyor. Bu nedenle, Real Madrid'in yıldız oyuncularını izlemek için S Sport kanalını tercih edebilirsiniz.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Arda Güler, Real Madrid'deki ilk sezonunda büyük bir heyecan yaratmış durumda. Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler, Real Madrid'in büyük kadrosunda yer almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle son haftalardaki performansı, Arda'nın Villarreal maçında ilk 11'de yer alıp almayacağı sorusunu gündeme getirdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arda Güler bu mücadelede ilk 11'de yer alacak.