Real Madrid - Atletico Madrid maç kadrosu! Arda Güler oynuyor mu?

Bu akşam oynanacak olan Real Madrid - Atletico Madrid maçı öncesi en çok merak edilenlerin başında Arda Güler'in derbide oynayıp oynamayacağı konusu yer alıyor. İşte Real Madrid - Atletico Madrid maç kadrosu...

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Real Madrid - Atletico Madrid maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Real Madrid - Atletico Madrid maç kadroları ise şöyle:

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnlold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Pitarch, Valverde, Arda Güler, Vinicius Jr., Mbappe.

Atletico Madrid: Musso, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Koke, Cardoso, Giuliano Simeone, Alvarez, Baena, Sörloth.

Maç öncesi Real Madrid 66 puanla 2. sırada yer alırken, konuk ekip Atletico Madrid ise 57 puanla 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında 9 puan fark bulunuyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele saat 23.00'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Atletico Madrid maçında Arda Güler'in 11'de başlaması bekleniyor.