Real Madrid - Atletico Madrid maç kadrosu! Arda Güler oynuyor mu?
Real Madrid - Atletico Madrid maç kadrosu! Bu akşam Madrid derbisinde Real Madrid sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Real Madrid Atletico Madrid muhtemel 11 belli oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Real Madrid - Atletico Madrid maç kadrosu, muhtemel 11 ve detaylar...
Bu akşam oynanacak olan Real Madrid - Atletico Madrid maçı öncesi en çok merak edilenlerin başında Arda Güler'in derbide oynayıp oynamayacağı konusu yer alıyor. İşte Real Madrid - Atletico Madrid maç kadrosu...
REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU
Real Madrid - Atletico Madrid maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Real Madrid - Atletico Madrid maç kadroları ise şöyle:
Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnlold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Pitarch, Valverde, Arda Güler, Vinicius Jr., Mbappe.
Atletico Madrid: Musso, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Koke, Cardoso, Giuliano Simeone, Alvarez, Baena, Sörloth.
Maç öncesi Real Madrid 66 puanla 2. sırada yer alırken, konuk ekip Atletico Madrid ise 57 puanla 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında 9 puan fark bulunuyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele saat 23.00'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Atletico Madrid maçında Arda Güler'in 11'de başlaması bekleniyor.