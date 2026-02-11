Haberler

RAMS Park kapasitesi arttırılacak mı, Galatasaray stadı kaç kişilik olacak?

RAMS Park kapasitesi arttırılacak mı, Galatasaray stadı kaç kişilik olacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Park'ta kapasite artışı olacak mı? Galatasaray Stadı'nın kaç kişilik olacağına dair iddialar spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yönetimin üzerinde çalıştığı projeler sonrası RAMS Park kapasitesinin artırılıp artırılmayacağı ve yeni seyirci sayısının kaç olacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarda kulübün stadyumu için kapsamlı bir yenileme sürecinin gündemde olduğunu duyurdu. Özbek, özellikle yapısal güvenlik açısından bazı risklerin oluştuğunu belirterek yatırım ihtiyacına dikkat çekti.

STADYUM İÇİN KAPSAMLI YENİLEME GÜNDEMDE

Divan Kurulu üyelerine projeler hakkında bilgi veren Dursun Özbek, stadyumun uzun süredir detaylı bir bakımdan geçmediğini ifade etti. Özbek, mevcut yapının artık yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, gerekli çalışmaların planlama aşamasında olduğunu söyledi.

RAMS Park kapasitesi arttırılacak mı, Galatasaray stadı kaç kişilik olacak?

"STADIN BİR ELDEN GEÇMESİ ŞART"

Stadyumun genel durumu hakkında konuşan Özbek, tesisin inşa edildiği günden bu yana kapsamlı bir yenileme yapılmadığını belirtti. Başkan Özbek, "Stadımızın yenilenmeye ihtiyacı var. Yapıldığı günden bugüne ciddi bir elden geçmesi gerekiyor" sözleriyle bakım sürecinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

RAMS Park kapasitesi arttırılacak mı, Galatasaray stadı kaç kişilik olacak?

YAPISAL BÖLÜMLERDE KOROZYON UYARISI

Özellikle çelik konstrüksiyon bölümlere dikkat çeken Özbek, bu alanlarda zamanla oluşan korozyon riskine işaret etti. Yapısal güvenliğin öncelik olduğunu vurgulayan Galatasaray Başkanı, olası olumsuzlukların önüne geçmek için yatırım yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

RAMS Park kapasitesi arttırılacak mı, Galatasaray stadı kaç kişilik olacak?

GÜVENLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖN PLANDA

Planlanan çalışmaların yalnızca estetik değil, aynı zamanda güvenlik odaklı olacağını ifade eden Özbek, istenmeyen olayların yaşanmaması adına gerekli tüm önlemlerin alınacağını söyledi. Galatasaray yönetiminin, stadyumu uzun vadede daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediği belirtildi.

RAMS Park kapasitesi arttırılacak mı, Galatasaray stadı kaç kişilik olacak?

İLK ADIM KAPASİTE ARTIŞI OLACAK

Artan talep sonrası yönetim, stadyum kapasitesini yükseltmeye yönelik ilk uygulamayı belirledi. Yapılacak düzenleme ile taraftarların maçlara daha fazla erişim sağlaması hedefleniyor.

HEDEF 60-65 BİN SEYİRCİ

Planlamaya göre Galatasaray, önümüzdeki sezon stadyum kapasitesini 60 ila 65 bin kişi seviyesine çıkarmayı amaçlıyor. Bu adımın özellikle büyük maçlarda yaşanan yoğunluğu azaltması bekleniyor.

RAMS Park kapasitesi arttırılacak mı, Galatasaray stadı kaç kişilik olacak?

İNŞAAT YOK, TRİBÜNLER YENİDEN DÜZENLENECEK

Kapasite artışı kapsamında herhangi bir inşaat çalışması yapılmayacak. Mevcut tribün düzeninde koltuk ölçülerinin yeniden planlanmasıyla daha fazla seyirci alanı oluşturulması hedefleniyor.

RAMS Park kapasitesi arttırılacak mı, Galatasaray stadı kaç kişilik olacak?

TARAFTAR TALEBİNE HIZLI ÇÖZÜM

Yönetimin, uzun vadeli yenileme projeleri öncesinde bu düzenlemeyi hızlı ve pratik bir çözüm olarak devreye almayı planladığı öğrenildi. Böylece stadyum, yeni sezonda daha fazla taraftarı ağırlayabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı