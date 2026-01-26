Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? 2026 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi?

2026 yılına girilmesiyle birlikte emekli maaş zamlarının açıklanmasının ardından bayram ikramiyeleri yeniden gündeme geldi. Ramazan Bayramı'nın mart ayına denk gelmesi nedeniyle ödeme tarihleri ve olası artış ihtimalleri merak konusu oldu.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Mevcut uygulamaya göre emekli bayram ikramiyesi her bir bayram için 4.000 TL olarak ödeniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez yapılan bu ödemelerle birlikte emekliler toplamda 8.000 TL ikramiye alıyor. Bu tutar, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için geçerli bulunuyor.

2018 yılında 1.000 TL olarak başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması, ilerleyen yıllarda yapılan düzenlemelerle kademeli olarak artırıldı. Son olarak geçtiğimiz yıl yapılan artışla birlikte ikramiye tutarı 4.000 TL'ye yükseltildi ve 2026 yılına bu rakamla girildi.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekli bayram ikramiyelerine yönelik yeni bir artış ihtimali kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Paylaşılan bilgilere göre Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödemenin 5.000 TL ile 5.500 TL aralığında yeniden belirlenmesi seçenekler arasında yer alıyor. Bu rakamların ekonomi yönetimi tarafından yapılan etki analizleri kapsamında ele alındığı belirtiliyor.

2026 yılı başında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,09, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapılması, bayram ikramiyeleri konusundaki beklentileri artırdı. En düşük emekli maaşında da yüzde 18,48 oranında artışa gidilmesi sonrasında, ikramiye tutarına ilişkin kararın resmî açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılında Ramazan ayının 19 Şubat'ta başlayacak olması ve Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü kutlanacak olması nedeniyle ikramiye ödemelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Ödemelerin önceki yıllarda olduğu gibi emeklilerin banka hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

BAĞ-KUR emeklilerinden normal aylık ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olanların ikramiyelerini 9 Mart Pazartesi günü alacağı, Emekli Sandığı emeklilerinin ise 10 Mart Salı günü ödeme takvimine dahil edildiği aktarılıyor. SSK emeklileri için ise tahsis numarasının son hanesine göre 11, 12 ve 13 Mart tarihlerinde kademeli ödeme yapılması planlanıyor.