Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Rafa Silva hangi takıma gidiyor?

Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketli saatler yaşıyor. Takımdan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcu Rafa Silva için sıcak bir gelişme yaşandı. Uzun süredir merak konusu olan "Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrıldı mı?" sorusu yanıt bulmak üzere. Peki, Rafa Silva hangi takıma gidiyor? Detaylar...

RAFA SILVA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?

Beşiktaş cephesinde transfer sezonunun dikkat çeken isimlerinden Rafa Silva için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli futbolcunun, siyah-beyazlı ekipten ayrılması neredeyse kesinleşti. Son dönemde Beşiktaş'ta beklenen performansı sergileyen Silva'nın, kariyerine eski kulübü Benfica'da devam etme ihtimali gündemde öne çıktı.

Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler, yıldız futbolcunun geleceğine dair gelişmeleri merakla takip ediyor. Yapılan görüşmeler ve resmi temaslar, Silva'nın İstanbul'daki günlerinin sayılı olduğunu gösteriyor.

RAFA SILVA HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Portekizli oyuncunun eski kulübü Benfica'ya dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde kritik bir adım olarak Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun İstanbul'a gelmesi öne çıktı. Branco'nun Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmeler, iki kulüp arasında prensip anlaşmasına varılmasını sağladı.

Anlaşmanın sağlanmasının ardından Rafa Silva'nın önümüzdeki günlerde Türkiye'den ayrılarak Portekiz'e dönmesi bekleniyor. Bu gelişme, hem Beşiktaş hem de Benfica cephesinde büyük yankı uyandırdı.

BONSERVİS PAZARLIĞI TAMAMLANDI

Portekiz basınından A Bola'nın aktardığı bilgiye göre, Benfica Silva için bonuslar dahil toplam 5 milyon euro teklif etti. Beşiktaş yönetimi ise başlangıçta 7 milyon euro talep etti. Mario Branco'nun İstanbul'daki temasları sonrası, iki kulüp arasında bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bu anlaşma, transferin önünü açarak hem Beşiktaş'a hem de Rafa Silva'ya net bir yol haritası çizdi. Futbolcunun transferi, kulüp gelirleri ve kadro planlaması açısından Beşiktaş için de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

RAFA SILVA BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol kaydeden Portekizli oyuncu, 3 asistlik performansıyla da takımına katkı sağladı. Silva'nın gösterdiği bu performans, Beşiktaş taraftarlarının vedayı üzüntüyle karşılamasına yol açtı.