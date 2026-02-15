Türkiye'de emekliler için PTT tarafından başlatılan Emekli Ödeme Kampanyası büyük ilgi görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kampanya kapsamında emeklilerin kademeli olarak nakit destek alabileceğini açıkladı. Peki, PTT emeklilere ne kadar, kaç TL destek verecek? PTT'nin emeklilere vereceği desteğin şartları nelerdir? Detaylar...

PTT EMEKLİLERE NE KADAR, KAÇ TL DESTEK VERECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT tarafından başlatılan Emekli Ödeme Kampanyasıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, kampanya emekliler için önemli avantajlar sunuyor ve toplam geri ödemesiz destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Bakan Uraloğlu, kampanyadan faydalanmak isteyen emeklilerin bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamalara göre, emeklilerin öncelikle anlaşmalı bankalarda açık kredilerinin bulunması gerekiyor. Ayrıca, emeklinin maaşını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi şart koşuluyor. Bu kriterleri sağlayan emekliler, ek işlemlerle kademeli olarak nakit ödemeler alabiliyor.

Kampanyanın detayları, PTT iş yerlerinden başvuru yapılabilecek şekilde planlanmış olup, her emekli kendi işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

PTT'NİN EMEKLİLERE VERECEĞİ DESTEĞİN ŞARTLARI NELERDİR?

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin yerine getirmesi gereken şartları şu şekilde özetledi:

Anlaşmalı bankada açık kredi sahibi olmak: Kampanyadan faydalanacak emeklinin anlaşmalı bankalardan birinde aktif kredi hesabının bulunması gerekiyor.

Maaşı başka bir bankaya taşımama taahhüdü: Emekliler, maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımayacaklarını taahhüt etmeli.

Ek işlemlerle destek alma imkânı: Açık kredi dışında, PTTCell hattı sahibi olmak veya PTT üzerinden otomatik ödeme talimatı vermek gibi ek işlemlerle destek miktarı artırılabiliyor.

Bu şartların yerine getirilmesi durumunda, emekliler farklı kalemlerden nakit destek alabilecek.

DESTEK DETAYLARI VE KADAMELİ ÖDEME

Kampanya kapsamında emeklilere verilecek destekler ve tutarları şöyle sıralanıyor:

Açık kredi sahibi emeklilere: 6.000 TL

PTTCell hat sahibi olan emeklilere: 2.000 TL

PTT üzerinden otomatik ödeme talimatı veren emeklilere: 2.000 TL

PTT aracılığıyla anlaşmalı bankada Kredili Destek Hesabı açan emeklilere: 2.000 TL

PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2.000 TL tutarında repo alan emeklilere: 2.000 TL

Böylece, emeklilerin alabileceği toplam geri ödemesiz destek tutarı 14.000 TL'ye kadar çıkıyor.