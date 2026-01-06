ÖZEL OKUL ZAMMI 2026-2027: Özel okullarda tavan zam ne kadar oldu? Özel okullar en fazla ne kadar zam yapabilir 2026?

TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verileri sonrası, özel okul ücretlerine yapılacak tavan zam oranı da netleşti. Yeni yıl ile birlikte uygulamaya giren güncellemeler, zam hesaplamalarını değiştirerek veliler için daha net bir tablo ortaya koydu. Peki, Özel okullarda tavan zam ne kadar oldu? Özel okullar en fazla ne kadar zam yapabilir 2026? Detaylar...

ÖZEL OKUL ZAMMI 2026-2027: ÖZEL OKULLARDA TAVAN ZAM NE KADAR OLDU?

Yeni uygulamaya göre özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı, TÜFE ve ÜFE verilerinin ortalaması alınıp 1,05 katsayısı ile çarpılarak hesaplanıyor. Bu yöntemle zam üst sınırı, eski yönteme göre daha düşük bir seviyeye çekildi.

TÜİK'in açıkladığı Aralık 2025 verilerine göre:

Aylık TÜFE: %0,89

Yıllık TÜFE: %30,89

Aylık ÜFE: %0,75

Yıllık ÜFE: %27,67

Buna göre özel okullarda uygulanacak tavan zam oranları şu şekilde belirlendi:

Anasınıfı, 1., 5. ve 9. sınıflar: %43,92

Ortaokul ve lise: %30,74

Kitap ve kırtasiye gibi eğitim hizmeti dışı kalemler: %29,28

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda ücret artışı için ilk kez üst sınır uygulaması getirdi. Bu sınıflarda zam oranı, enflasyon oranının %50 fazlasını geçemeyecek.

ÖZEL OKULLAR EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPABİLİR 2026?

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında özel okullar, belirlenen tavan oranların üzerinde ücret artışı yapamayacak. Bu oranlar, velilerin bütçe planlaması açısından kritik öneme sahip.

Anasınıfı, 1., 5. ve 9. sınıflar: %43,92 tavan zam

Ortaokul ve lise: %30,74 tavan zam

Kitap ve kırtasiye ücretleri: %29,28 tavan zam

Yeni hesaplama yöntemi sayesinde, zam oranları daha şeffaf ve öngörülebilir hale geldi. Veliler artık okulların uygulayacağı ücretleri bu oranlar üzerinden rahatlıkla tahmin edebilecek.