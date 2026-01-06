Haberler

ÖZEL OKUL ZAMMI 2026-2027: Özel okullarda tavan zam ne kadar oldu? Özel okullar en fazla ne kadar zam yapabilir 2026?

ÖZEL OKUL ZAMMI 2026-2027: Özel okullarda tavan zam ne kadar oldu? Özel okullar en fazla ne kadar zam yapabilir 2026?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verileriyle birlikte, özel okul ücretlerindeki tavan zam oranı da netleşti. Yeni hesaplama yöntemiyle belirlenen zam sınırları, velilere ödeyecekleri maksimum ücretleri önceden görme imkânı sağlıyor. Peki, Özel okullarda tavan zam ne kadar oldu? Özel okullar en fazla ne kadar zam yapabilir 2026? Özel okul zammına dair detaylar haberimizde.

TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verileri sonrası, özel okul ücretlerine yapılacak tavan zam oranı da netleşti. Yeni yıl ile birlikte uygulamaya giren güncellemeler, zam hesaplamalarını değiştirerek veliler için daha net bir tablo ortaya koydu. Peki, Özel okullarda tavan zam ne kadar oldu? Özel okullar en fazla ne kadar zam yapabilir 2026? Detaylar...

ÖZEL OKUL ZAMMI 2026-2027: ÖZEL OKULLARDA TAVAN ZAM NE KADAR OLDU?

Yeni uygulamaya göre özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı, TÜFE ve ÜFE verilerinin ortalaması alınıp 1,05 katsayısı ile çarpılarak hesaplanıyor. Bu yöntemle zam üst sınırı, eski yönteme göre daha düşük bir seviyeye çekildi.

TÜİK'in açıkladığı Aralık 2025 verilerine göre:

Aylık TÜFE: %0,89

Yıllık TÜFE: %30,89

Aylık ÜFE: %0,75

Yıllık ÜFE: %27,67

Buna göre özel okullarda uygulanacak tavan zam oranları şu şekilde belirlendi:

Anasınıfı, 1., 5. ve 9. sınıflar: %43,92

Ortaokul ve lise: %30,74

Kitap ve kırtasiye gibi eğitim hizmeti dışı kalemler: %29,28

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda ücret artışı için ilk kez üst sınır uygulaması getirdi. Bu sınıflarda zam oranı, enflasyon oranının %50 fazlasını geçemeyecek.

ÖZEL OKUL ZAMMI 2026-2027: Özel okullarda tavan zam ne kadar oldu? Özel okullar en fazla ne kadar zam yapabilir 2026?

ÖZEL OKULLAR EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPABİLİR 2026?

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında özel okullar, belirlenen tavan oranların üzerinde ücret artışı yapamayacak. Bu oranlar, velilerin bütçe planlaması açısından kritik öneme sahip.

Anasınıfı, 1., 5. ve 9. sınıflar: %43,92 tavan zam

Ortaokul ve lise: %30,74 tavan zam

Kitap ve kırtasiye ücretleri: %29,28 tavan zam

Yeni hesaplama yöntemi sayesinde, zam oranları daha şeffaf ve öngörülebilir hale geldi. Veliler artık okulların uygulayacağı ücretleri bu oranlar üzerinden rahatlıkla tahmin edebilecek.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Karşısında polisleri görünce söylediği şey bomba
Berkan Kutlu yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası

Yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası