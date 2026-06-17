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Özbekistan Kolombiya hangi kanalda? Özbekistan Kolombiya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Özbekistan Kolombiya hangi kanalda? Özbekistan Kolombiya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Özbekistan Kolombiya maçı hangi kanalda belli oldu. Özbekistan Kolombiya Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Özbekistan Kolombiya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Özbekistan Kolombiya maçını hangi kanal veriyor? İşte Özbekistan Kolombiya maçı yayın bilgisi!

Özbekistan Kolombiya Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Özbekistan Kolombiya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Özbekistan Kolombiya maçını hangi kanal veriyor? İşte Özbekistan Kolombiya maçı yayın bilgisi haberimizde...

ÖZBEKİSTAN KOLOMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Özbekistan Kolombiya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Özbekistan Kolombiya maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

ÖZBEKİSTAN KOLOMBİYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Özbekistan Kolombiya maçı, Mexico City'da, Estadio Azteca Stadyumu'nda oynanacak. 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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