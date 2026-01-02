Ozan Can Kökçü kimdir, kaç yaşında? Ozan Can Kökçü aslen nereli, hangi takımda oynuyor, mevki ne?

Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek ve hücum hattına derinlik katmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sürpriz bir isim gündeme geldi: Ozan Can Kökçü. Orkun Kökçü'nün ağabeyi olan tecrübeli futbolcu, özellikle sol kanatta gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Peki, Ozan Can Kökçü kimdir, kaç yaşında? Ozan Can Kökçü aslen nereli? Ozan Can Kökçü hangi takımda oynuyor, mevki ne? Detaylar...

OZAN CAN KÖKÇÜ KİMDİR?

Ozan Can Kökçü, Türk futbolunun genç yeteneklerinden biri olan Orkun Kökçü'nün ağabeyi olarak da biliniyor. Futbol kariyerine Türkiye'de başlayan Ozan Can, Bursaspor ve Giresunspor gibi kulüplerde forma giydi.

2025 itibarıyla kariyerinde önemli bir dönemeçte bulunan Kökçü, Hollanda'nın Volendam takımında mücadele ediyor. Bu sezon Volendam formasıyla 17 maçta sahaya çıkan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Hem Türk kulüplerinde hem de yurt dışında edindiği tecrübelerle dikkat çeken Ozan Can, futbolunun olgun dönemini yaşıyor.

Azerbaycan Milli Takımı'nda uzun yıllardır görev yapan Kökçü, uluslararası arenada da tecrübesini gösterdi. 2025 transfer sezonunda sözleşmesi sona erecek olan Ozan Can, bedelsiz olarak transfer edilebilecek nadir isimlerden biri olarak Beşiktaş'ın radarına girdi.

OZAN CAN KÖKÇÜ KAÇ YAŞINDA?

27 yaşında olan Ozan Can Kökçü, futbol hayatının en verimli dönemini yaşıyor. Bu yaş, hem deneyim hem de fiziksel performans açısından oyuncuya büyük avantaj sağlıyor.

OZAN CAN KÖKÇÜ ASLEN NERELİ?

Ozan Can Kökçü, Türk futbolunun köklü ailelerinden birine mensup. Aslen Türkiye kökenli olan futbolcu, kariyerini hem Türkiye'de hem de Avrupa'da sürdürüyor. Azerbaycan Milli Takımı'nda uzun yıllar forma giymesi, onun uluslararası arenadaki deneyimini de güçlendiriyor.

OZAN CAN KÖKÇÜ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2025 itibarıyla Ozan Can Kökçü, Hollanda ekiplerinden Volendam'da forma giyiyor. Bu sezon Volendam ile 17 maçta sahaya çıkan Kökçü, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu, Beşiktaş için serbest transfer fırsatı oluşturuyor. 350 bin Euro piyasa değeri bulunan tecrübeli futbolcu, özellikle hücum hattına esneklik ve deneyim katabilecek bir isim olarak değerlendiriliyor.

OZAN CAN KÖKÇÜ MEVKİ NE?

Ozan Can Kökçü, esas olarak sol kanat mevkisinde oynuyor. Hızlı, yaratıcı ve etkili bir kanat oyuncusu olarak bilinen Kökçü, hem asist hem de gol katkısıyla dikkat çekiyor. Sol kanattaki dinamizmi, Beşiktaş'ın hücum seçeneklerini çeşitlendirecek bir transfer ihtimali olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ'IN SÜRPRİZ TRANSFER HEDEFİ

Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda Ozan Can Kökçü ile ilgileniyor. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tecrübesi ve performansıyla sezon sonunda transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri olacak. Hem Türkiye hem de Hollanda'daki kariyerinden edindiği tecrübeler, Kökçü'yü Beşiktaş için cazip bir seçenek hâline getiriyor.